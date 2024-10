Deschamps glissa su Mbappé: «Non seguo le notizie dei giocatori che non ci sono»

A Telefoot: «Kylian sta seguendo un programma con il Real. Posso dire che mi ha inviato un messaggio prima della partita contro Israele»

La fuitina di Mbappé in Svezia mentre la Francia giocava contro Israele non è passata inosservata. Tutti ne parlano, tranne il commissario tecnico della nazionale francese. Deschamps ha infatti scelto di glissare sull’argomento. Intervistato da Telefoot ha dichiarato:

«Una serata fuori? Non seguo le notizie dei giocatori che non ci sono. Kylian sta seguendo un programma con il suo club, il Real Madrid. Non so se fosse assente, se fosse presente oppure no. Devo gestire chi c’è. Quello che posso dire è che Kylian mi ha inviato un messaggio prima della partita contro Israele. Poi, come ogni giocatore, nel suo club segue un programma. Con giorni liberi o no».

Mbappé non convocato dalla Francia, si diverte in un nightclub a Stoccolma (Aftonbladet)

I rapporti tra Kylian Mbappé e la Francia non sono attualmente idilliaci. Dopo la “crisi” della mancata convocazione in nazionale per smaltire un infortunio (che però ha portato il francese a giocare 70 minuti in campionato), ora sembra che la tensione sia salita alle stelle. Il motivo? Era in un night-club a Stoccolma ieri sera, mentre la sua Francia giocava in Nations League e vinceva 4-1 contro l’Israele.

Il quotidiano svedese Aftonbladet riporta:

La star mondiale è apparsa al nightclub V nella notte di venerdì. Prima, pare che abbia trascorso la serata al ristorante Chez Jolie a Stoccolma, ed è stato poi visto lasciare il ristorante in un mini-van nero. Il taxi ha portato Mbappé al nightclub, entrando dal parcheggio sotterraneo. Al club, alcune persone lo hanno riconosciuto e si dice abbia prenotato una stanza privata. Che tali grandi stelle dello sport siano in Svezia in contesti non sportivi non è una cosa molto comune.

Se l’attaccante del Real Madrid, aggiungono gli spagnoli di Sport, voleva godersi il suo giorno di permesso, non è riuscito a passare inosservato neanche in Svezia.

ilnapolista © riproduzione riservata