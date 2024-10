Cairo smentisce: «Non vendo il Toro», ma la Stampa insiste: Red Bull è a caccia di un club in Serie A

Il quotidiano pubblica la diffida ricevuta per la notizia lanciata ieri, ma insiste che numerose fonti confermerebbero la possibilità di una cessione del Torino

Ieri La Stampa ha aperto scrivendo che i tifosi del Torino potevano finalmente sognare in quanto il presidente Cairo era vicino a vedere il Toro e aveva incontrato più volte gli emissari della Red Bull. Oggi pubblica una lettera di Cairo che smentisce tutto.

«Quanto riportato nell’articolo è falso. Il dottor Urbano Cairo non ha mai avuto incontri con esponenti o emissari della Red Bull finalizzati alla vendita del Torino Fc. Vi diffidiamo per l’ennesima volta dal diffondere informazioni non veritiere e prive di fondamento, che danneggiano la Società e possono avere effetti destabilizzanti» si legge nella pec inviata dal presidente, che circostanzia anche i punti a cui si riferisce: «Sull’edizione in edicola quest’oggi del quotidiano “La Stampa”, pagina 33, con richiamo in prima pagina (“Cairo vede Red Bull”) e sul sito web della testata, appare un articolo dal titolo: “Toro in vendita”. E dal sommario: “Cairo ha incontrato più volte gli esponenti della Red Bull”. All’interno si legge: “…Urbano Cairo nelle scorse settimane avrebbe incontrato più volte (si parla di tre incontri) alti emissari della Red Bull, all’inizio per parlare di un possibile allargamento della collaborazione come main sponsor a partire dal 2025 e poi per valutare un interessamento all’acquisto dei granata».

Intanto Red Bull non smentisce e non conferma, E La Stampa alla fine insiste spiegando che ci sono molte conferme sulla possibilità di un vendita del Toro, “banche d’affari – tra cui JP Morgan – confermano che Red Bull è interessata a un impegno in Serie A e sta studiando il calcio italiano, valutando la possibilità di una disponibilità verso club che abbiano uno stadio di proprietà per sviluppare pure attività commerciali”.

“Un altro elemento è che un importante studio legale milanese vicino agli interessi di Cairo, contattato da La Stampa, conferma la volontà del presidente di chiudere l’esperienza di con i granata dopo 18 anni di fronte a una proposta seria”.

