Briatore: «Alla Ferrari avrei preso cento volte Newey anziché Hamilton, ma a Maranello non sarebbe stato felice»

Fernando Alonso in Messico raggiunge il traguardo dei 400 Gp disputati e chi meglio di Flavio Briatore può raccontare il pilota spagnolo. Il Giornale infatti ha intervistato l’imprenditore italiano.

«Lo seguiamo nel management e adesso che è venuto a vivere a Monaco vicino a casa mia, ci vediamo quasi tutti i giorni».

Quando si è accorto che Alonso aveva un grande talento?

«In giro c’erano sempre le solite facce, da Prost a Patrese, Senna ovviamente, a Berger… la gente cercava piloti di esperienza. Io ho pensato di fare la stessa operazione fatta con Schumacher. Ho cercato un giovane. Si parlava bene di questo spagnolo e a darmi una grossa mano fu Minardi».

Il solito fiuto di Giancarlo.

«Lui è un grande intenditore di piloti. Gli ho chiesto informazioni, lui me le ha date molto buone. Abbiamo firmato subito un accordo con Fernando e per un anno lo abbiamo lasciato in prestito a Minardi dove faceva la differenza. Li’ abbiamo capito che era speciale».