A questo punto, se dovessero regolarmente giocare, Theo Hernandez e Reijnders giocherebbero martedì sera contro il Napoli

Bologna-Milan, stanno cambiando idea. Forse si gioca a porte chiuse o in campo neutro

Alla Lega Serie A stanno cambiando idea. E pare che Bologna-Milan si giocherà, di conseguenza Theo Hernandez e Reijnders sconteranno la squalifica contro i rossoblù e giocheranno contro il Napoli.

Scrive la Gazzetta:

La Lega Serie A ha deciso che vanno battute tutte le strade possibili perché Bologna-Milan si giochi in questo weekend.

La posizione della Lega è questa: l’ipotesi rinvio non esiste. E soprattutto non è ufficiale. Esistono tre scenari: il primo – il più remoto – vedrebbe la sconfitta per 0-3 del Bologna qualora non fosse disponibile il Dall’Ara che, attualmente, risulta agibile. Il secondo scenario è quello della disputa di Bologna-Milan in campo neutro su disposizione della Lega Serie A, ente organizzatore del campionato. Il terzo ed ultimo scenario potrebbe essere quello di vedere Bologna-Milan disputata sabato alle 18 ma a porte chiuse, con buona pace del club emiliano che non potrebbe opporsi a tale scelta. Domani mattina è previsto un colloquio tra il Prefetto e il sindaco di Bologna per cercare di far tornare il sindaco sui suoi passi.

Milan, Theo Hernandez e Reijnders saltano il match contro il Napoli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com:

Negli ultimi giorni infatti la città, e più in generale tutta la regione dell’Emilia Romagna, sono state messe in ginocchio dall’ondata di maltempo, che ha causato danni e provocato anche una vittima: l’alluvione ha complicato la viabilità, messa a dura prova dai lavori necessari per sistemare le strade in seguito alle piogge, tra cui la zona circostante lo stadio, una delle più colpite.

I due calciatori rossoneri squalificati dopo i due rossi rimediati contro Fiorentina e Udinese sono Theo Hernandez e Reijnders. Di conseguenza, saranno costretti a saltare il match di martedì 29 ottobre contro il Napoli.

Il tecnico Fonseca alla vigilia di Champions

A che punto siete con la crescita?

«È un cambiamento importante. La prima mezzora con l’Udinese è stata molto buona, poi l’espulsione ha cambiato le cose, ma ne ho viste altre positive per quel che mi riguarda. Ciò che io voglio per il futuro è che questo atteggiamento possa essere una normalità per la squadra. Perché è con questo atteggiamento che si possono costruire altre cose, crescendo e migliorando».

La rosa è un po’ corta lì davanti? Serve una punta a gennaio?

«Sono molto soddisfatto con i giocatori che ho. Non è normale avere Abraham e Jovic fuori, ma c’è Camarda e noi crediamo molto in lui. Non penso che abbiamo bisogno di altri giocatori in quella posizione».

