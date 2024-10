Balotelli già in campo col Genoa: «Darò tutto me stesso» VIDEO

L’attaccante al primo allenamento: «Sono carico! Ho poca voglia di parlare e tanta di iniziare».

Mario Balotelli è tornato ufficialmente in Serie A. L’attaccante è sbarcato al Genoa dove alle ore 15:10 ha firmato il contratto col club rossoblù. Il classe 1990 avrà un contratto fino a 2025 che prevede un compenso tra i 400 e i 500 mila euro lordi legato a bonus e presenze.

Balotelli è subito sceso in campo per il primo allenamento con la maglia del Genoa per essere da subito a disposizione di Gilardino.

Queste invece le sue prime dichiarazioni:

«Sono carico! Ho poca voglia di parlare e tanta di iniziare».

Hai il fuoco dentro?

«Lo vedrete. Mando un saluto ai tifosi del Genoa. Darò tutto me stesso».

Quando sarà pronto?

«Spero presto».

