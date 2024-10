Arteta ha superato Guardiola, l’Arsenal non controlla: domina e soffoca gli avversari (Telegraph)

“L’Arsenal va oltre il monopolio del possesso palla. Se gli togli il pallone i giocatori la prendono come un’offesa personale”

Il più classico allievo che supera il maestro. Secondo il Telegraph, Arteta ha superato Guardiola. Il suo Arsenal è diventato asfissiante. “Il controllo è la qualità che più spesso viene loro attribuita, eppure sembra inadeguata per descrivere il soffocamento assoluto che applicano. E stavolta l’hanno applicato al Psg, “con un pressing così implacabile da lasciare senza fiato perfino i giocatori di Luis Enrique”, scrive il giornale inglese.

“Quando si studia l’Arsenal in quest’ottica, ci si chiede se non stiano iniziando a mettere in ombra persino il Manchester City in termini di versatilità. Mentre il genio tattico di Pep Guardiola dipende dal monopolio del possesso palla da parte della sua squadra, il suo protetto Arteta sta progettando un percorso alternativo verso la grandezza. Pressare alto? Piazzarsi in profondità? L’Arsenal è perfettamente felice di fare entrambe le cose. Ed è proprio questo che li rende così letali, capaci di cambiare sistema a seconda delle occasioni”.

“Non era un complimento inutile quando Enrique ha proclamato l’Arsenal come la squadra migliore d’Europa senza palla. Ogni volta che un giocatore osa cederla, lo tratta quasi come un affronto personale, spingendo instancabilmente per recuperare l’iniziativa”.

Enrique “non è stato in grado di trovare una soluzione. Per una sera sola Arteta non ha avuto bisogno di cavillare. Si è scontrato con un formidabile cervello da allenatore, Enrique, un uomo di 12 anni più grande di lui e un vecchio amico dai tempi del Barcellona, ​​e lo ha superato in astuzia, con facilità”.

