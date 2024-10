Infantino ci prova, ma il Mondiale per club è già un flop. Le offerte dalle emittenti televisive sono basse (So Foot)

Il torneo manca di appeal e di suspense. Le offerte delle emittenti televisive europee sono al di sotto delle aspettative

Infantino prova a rendere il Mondiale per club attraente con scarsi risultati. Le emittenti televisive non offronto ingenti somme per acquisire i diritti del torneo che partirà in estate.

Scrive So Foot:

“Gala, Freed from desire .Questa canzone leggendaria sarà ora l’inno del Mondiale per club. Una scelta non banale per una competizione che fatica a convincere società, giocatori, ma anche pubblico. Anche se la Fifa cerca di renderla più attraente con trailer accattivanti , questo torneo, tanto caro a Gianni Infantino, è più in pericolo che mai, in particolare a causa delle basse somme offerte dalle emittenti europee.

Sono finiti i tempi dell’anonimo torneo programmato per i mesi invernali, sostituito dallo sfarzo e dal glamour di un copia-incolla del Mondiale tra nazioni, una nuova idea direttamente dai responsabili dell’organo di governo. Il Mondiale per club 2.0 sarà lanciato nel 2025 e si svolgerà dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti (Miami, Orlando, Seattle, Cincinnati, tra le altre). Un ringiovanimento per il torneo lanciato nel 2000 sotto l’egida della Fifa, con 32 partecipanti. Tutto questo in un momento in cui le critiche per il sovraffollamento dei calendari e i carichi di lavoro infernali sono in aumento”.

Il Mondiale per club manca di appeal e suspense

Ci provano a pubblicizzarlo, ma “il torneo ha poco appeal. A peggiorare le cose, c’è la mancanza di suspense, con i club europei che dominano ampiamente la competizione, avendo vinto 16 delle 20 edizioni. Secondo L’Équipe, a ciascuna delle 12 squadre europee – Real Madrid, Chelsea, Manchester City, Psg, Bayern Monaco, Inter Milan, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético de Madrid e Salisburgo – che parteciperanno alla competizione, è stata promessa un premio finanziario di quasi 40 milioni di euro. Il problema è che le somme offerte dalle emittenti europee nel bando del 24 settembre sono molto al di sotto delle aspettative della Fifa, che si basano su ricavi televisivi di circa 1 miliardo di euro“.

Nonostante le critiche, “la Fifa non sembra voler cedere ed è fermamente convinta che il torneo sarà un grande successo. In un siparietto piuttosto ridicola con Dj Khaled, Infantino ha dato di tutto per vendere la sua competizione: «Come sapete, nel 2025 organizzeremo il torneo più incredibile. Questa volta porteremo negli Stati Uniti i migliori club del mondo»”.

