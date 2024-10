Al 45′ Italia in vantaggio 2-1 sul Belgio ma sotto di un uomo: espulso Pellegrini

Una bella Italia fino all’espulsione. Rosso giusto, entrata in scivolata da dietro su Theate con i tacchetti esposti. Il Belgio ha accorciato le distanze con De Cuyper.

Al termine del primo tempo, l’Italia deve rivedere il piano partita. All’intervallo si va sul punteggio di 2-1 per gli Azzurri ma sotto di un uomo per l’espulsione di Pellegrini al 40′. Rosso giusto, entrata in scivolata da dietro su Theate con i tacchetti esposti sul tallone.

Da segnalare l’azione che porta al gol del 2-0. Ancora una azione in velocità tutta ad un tocco, il Belgio non riesce bene a coprire sulle fasce. Tonali subito in verticale per Retegui che appoggia per Dimarco. L’esterno dell’Inter, di prima allarga dalla parte opposta del campo e trova Cambiaso che entra in area e calcia. Il portiere respinge sui piedi di Retegui che mette la sfera in rete.

🚨🇪🇺 GOAL | Italy 2-0 Belgium | Mateo Retegui THAT PASS FROM DIMARCO! 😳pic.twitter.com/tKyeptbulh — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 10, 2024

Poi il fallo di Pellegrini e il gol del 2-1 del Belgio. Schema ben eseguito sulla punizione dalla trequarti. De Cuyper calcia dal limite dell’area e accorcia le distanze.

🚨🇪🇺 GOAL | Italy 2-1 Belgium | Maxim De Cuyper MAXIM DE CUYPER PULLS ONE BACK FOR BELGIUM!pic.twitter.com/56aPjneHFl — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 10, 2024

Questa volta segna l’Italia al primo minuto, Belgio già sotto 1-0 – VIDEO

Pronti, via e stavolta è 1-0 per l’Italia. Segna subito la Nazionale di Spalletti, al primo minuto, con una azione in velocità iniziata dal basso. Pressa male il Belgio, Calafiori lancia per Retegui, sponda e servizio sull’esterno per Di Marco che arriva in area e serve Cambiaso. Un rimpallo poi ci favorisce con Cambiasso che la mette in rette piuttosto comodamente.

1 – L’Italia ha segnato nel 1° minuto di gioco per la prima volta dall’11 giugno 2013 in amichevole contro Haiti (rete di Emanuele Giaccherini in quel caso). Sprint.#ItaliaBelgio — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 10, 2024

Spalletti: «In Francia la squadra ha dimostrato di essere forte mentalmente dopo ciò che successe all’inizio»

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match di Nations League contro il Belgio.

40.000 all’Olimpico, prima del match omaggio a Schillaci: le suggestioni non mancano.

«Saranno momenti emozionanti, che ci tireranno dentro la partita e ci insegneranno un po’ come dobbiamo fare».

Quanto sarebbe importante battere un’altra Nazionale che ci precede nel ranking?

«Sarebbe importantissimo, abbiamo dimostrato contro la Francia che possiamo stare al top del calcio Mondiale. Dobbiamo dimostrare di poter gestire le nostre potenzialità e metterle in campo».

Stesso 11 iniziale di Parigi?

«Confermata la stessa squadra, ha dimostrato di essere forte anche nella testa per quello che successe all’inizio di quella partita».

