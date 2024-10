Questa volta segna l’Italia al primo minuto, Belgio già sotto 1-0 – VIDEO

Segna Cambiaso dopo una bella azione in velocità degli Azzurri iniziata dal basso da Calafiori. Belgio sorpreso.

Pronti, via e stavolta è 1-0 per l’Italia. Segna subito la Nazionale di Spalletti, al primo minuto, con una azione in velocità iniziata dal basso. Pressa male il Belgio, Calafiori lancia per Retegui, sponda e servizio sull’esterno per Di Marco che arriva in area e serve Cambiaso. Un rimpallo poi ci favorisce con Cambiasso che la mette in rette piuttosto comodamente.

🚨🇪🇺 GOAL | Italy 1-0 Belgium | Cambiaso CAMBIASO OPENS THE SCORING FOR ITALY!pic.twitter.com/5D7QewfI1i — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 10, 2024

1 – L’Italia ha segnato nel 1° minuto di gioco per la prima volta dall’11 giugno 2013 in amichevole contro Haiti (rete di Emanuele Giaccherini in quel caso). Sprint.#ItaliaBelgio — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 10, 2024

Spalletti: «In Francia la squadra ha dimostrato di essere forte mentalmente dopo ciò che successe all’inizio»

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match di Nations League contro il Belgio.

40.000 all’Olimpico, prima del match omaggio a Schillaci: le suggestioni non mancano.

«Saranno momenti emozionanti, che ci tireranno dentro la partita e ci insegneranno un po’ come dobbiamo fare».

Quanto sarebbe importante battere un’altra Nazionale che ci precede nel ranking?

«Sarebbe importantissimo, abbiamo dimostrato contro la Francia che possiamo stare al top del calcio Mondiale. Dobbiamo dimostrare di poter gestire le nostre potenzialità e metterle in campo».

Stesso 11 iniziale di Parigi?

«Confermata la stessa squadra, ha dimostrato di essere forte anche nella testa per quello che successe all’inizio di quella partita».

Italia-Belgio, confermata la formazione che ha battuto la Francia

Questa sera la Nazionale di Spalletti affronta il Belgio di Domenico Tedesco. Fischio d’inizio all’Olimpico di Roma alle 20:45. Il ct dell’Italia conferma la formazione che ha battuto un mese fa la Francia al parco dei principi.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Calafiori, Bastoni, Di Lorenzo; Dimarco, Tonali, Ricci, Frattesi, Cambiaso; Pellegrini; Retegui. Ct: Luciano Spalletti.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate, De Cuyper; Tielemans, Mangala; De Ketelaere, Trossard, Doku; Openda. Ct: Domenico Tedesco

