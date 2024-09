Ultras, Napoli sotto osservazione. A rischio la trasferta di Empoli (Repubblica)

Intensificati i controlli per evitare l’introduzione di materiale pirotecnico. Il prefetto: «Lo stadio dev’essere un luogo di festa»

Ultras, Napoli sotto osservazione. Il prefetto: «Lo stadio dev’essere un luogo di festa»

Ecco cosa scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

Arriva il Monza e allo stadio Maradona domani sera è previsto un nuovo pienone: 50 mila appassionati sugli spalti. Ma Fuorigrotta è sotto osservazione. Il motivo sono gli incidenti accaduti giovedì sera durante Napoli- Palermo, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Il lancio di bombe carta e fumogeni tra gli ultras del Palermo (tre di loro sono stati arrestati prima della partita per possesso di materiale pirotecnico, Daspo per loro di 4 anni) e quelli del Napoli – avvenuti nell’intervallo con calcio d’inizio differito di oltre 5’ – sono costati al club di De Laurentiis 20 mila euro di multa. Nessuna chiusura di un settore (la diffida è per il campionato), ma intanto saranno intensificati i controlli per evitare l’introduzione all’interno dell’impianto di materiale pirotecnico.

Lo ha confermato pure il prefetto di Napoli, Michele di Bari: «I fatti di giovedì – ha spiegato aradio Kiss Kiss – rappresentano un gesto inqualificabile e ingiustificabile. Della serata vorrei salvare soltanto un grande Napoli e una vittoria di alto livello. Di questo dobbiamo essere felici ». Del resto evidentemente no: “Questi episodi, che ogni tanto avvengono, devono farci trovare pronti. I facinorosi che si sono comportati in questo modo sono stati già individuati. Questo dimostra una grande forza dello Stato: osservatorio, Viminale e Prefetture usano misure per contenere e limitare eventuali problemi. Lo stadio deve essere un luogo di festa».

«I controlli – continua il Prefetto Di Bari – diventeranno sempre più incisivi, ogni partita ha una sua storia. La trasferta di Empoli? Si fanno delle valutazioni tra una gara e l’altra e questi fatti sicuramente possono essere oggetto di indagini. Al momento non so dire nulla». Si attende la riunione dell’Osservatorio per capire cosa deciderà in vista della gara del Castellani.

Ultras Napoli, lanci di petardi e fumogeni nella partita con il Palermo, il club dovrà pagare 20.000 euro di ammenda

Durante Napoli-Palermo ci sono stati lanci di fumogeni tra le due tifoserie che hanno portato a ritardare l’inizio del secondo tempo.

Il Giudice sportivo ha stabilito che il Napoli dovrà pagare un’ammenda di 20.000 euro per i fatti di ieri. Ammende anche per Palermo, Genoa e Sampdoria.

Il comunicato:

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei sedicesimi i sostenitori delle Società Cagliari, Brescia, Genoa, Lecce, Napoli

e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a)

b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * * * * * *

Ammenda di € 20.000,00: alla Società Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1lett.b) CGS.

Ammenda di € 20.000,00: alla Società Palermo per avere suoi sostenitori, nel corso dell’intervallo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l’Arbitro a ritardare l’inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

ilnapolista © riproduzione riservata