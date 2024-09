Tuttosport e la Juve di Thiago Motta: più lenta di un film cecoslovacco

L’editoriale di Vaciago. Douglas Luiz molle, sta faticando a trovare l’atteggiamento giusto. Ma è ancora troppo presto per giudicare; anche nel 2011-12 partì così e poi vinse lo scudetto.

Dopo il pareggio 0-0 contro l’Empoli, la Juve sembra ancora dover ingranare, anche se le prime due vittorie in campionato per 3-0 sembravano aver convinto. E’ il secondo pareggio consecutivo senza reti dopo quello contro la Roma.

Juve lenta e soporifera, più di un film cecoslovacco

Tuttosport con Vaciago commenta così la Juventus di Thiago Motta:

Lenta come un film cecoslovacco (senza i sottotitoli in tedesco), ma più soporifera, la prima Juventus completa delude, perché c’erano quasi tutti i nuovi, soprattutto i più costosi, e nessuno ha aggiunto qualcosa. Certo, bisognare stare calmi perché, piaccia o non piaccia, serve tempo e molta pazienza per esprimere un giudizio compiuto sul lavoro di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta. E, usando anche solo la dose minima di onestà intellettuale, non è possibile mettere in discussione i nuovi dopo una o due presenze. Si possono però annotare delle osservazioni.

Uno dei nuovi arrivati è il brasiliano Douglas Luiz dall’Aston Villa:

Douglas Luiz, per esempio, è stato molle. Dicono, dalle parti della Continassa, che nel suo primo mese e mezzo da juventino abbia faticato a sintonizzarsi con l’atteggiamento giusto e, a occhio, deve lavoraci ancora un po’.

Manca ancora creatività nel gioco bianconero:

Le fondamenta sono sempre quelle, non c’è creatività, solo ingegneria difensiva e buona volontà collettiva. Questa Juventus si difende bene perché ha un notevole spirito di squadra e una disponibilità collettiva importante verso il sacrificio. Insomma, Motta mente (sapendo di mentire) quando sostiene di essere soddisfatto della prestazione; tuttavia, fa bene a coccolarsi le “zero reti subite”, perché oltretutto tendono a cementare il gruppo. E poi, se uno crede ai ricorsi storici, nel 2011-12, nella stagione del primo dei nove scudetti consecutivi, la Juventus, dopo quattro giornate, aveva otto punti con due vittorie e due pareggi. Quella stagione finì per la Juventus con lo sprint scudetto, vinto battendo un Milan molto più forte (sulla carta). Questo non significa che la Juventus di Motta è destinata a ripetere l’impresa, ma certamente significa che è ancora molto presto per giudicare.

