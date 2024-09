Allegriout, la Juve pareggia a Empoli. Non può essere il genio Thiago Motta

Il vate della panchina non va oltre lo 0-0 nonostante in campo ci fossero tutti i duecento milioni spesi

La Juventus pareggia 0-0 contro l’Empoli. Non può essere la Juve di Thiago Motta. Non è possibile. Il vate della panchina, l’uomo venuto a portare la bellezza nella Torino bianconera afflitta da quell’incompetente anti estetico di Allegri. Zero a zero a Empoli come se in panchina ci fosse ancora il livornese. In campo c’erano pure i duecento milioni acquistati da Giuntoli con i pagherò. Aspettiamo con ansia di leggere e ascoltare cosa si inventeranno i profeti della bellezza.

Un paio di occasioni ghiotte per i bianconeri: Gatti da corner con un colpo di testa trova un super riflesso di Vasquez; Vlahovic a tu per tu col portiere dell’Empoli gli calcia il pallone addosso e non riesce a concretizzare.

Al 95esimo Gyasi ha la palla dell’1-0 per gli emiliani: contropiede condotto insieme a Pellegri, ma il tiro trova le mani di Perin che la mette in angolo. Corner che però non si batte perché l’arbitro fischia la fine e l’Empoli agguanta un altro importante pareggio dopo quello ottenuto col Bologna e la vittoria contro la Roma all’Olimpico.

In conferenza pre-partita, Thiago Motta sulla Juve: «Determinati per fare una partita seria»

«Sapevamo il calendario e le partite che c’erano da affrontare. Domani dobbiamo essere determinati e concentrati e fare una partita seria. Noi stiamo bene e abbiamo preparato la partita. Siamo pronti».

Douglas Luiz e Koopmeiners:

«Sono due grandi giocatori come tanti altri che abbiamo in rosa. Abbiamo la fortuna di avere tanti giocatori forti. Le difficoltà di Douglas? Nessuna difficoltà».

Come risponde la squadra alle nuove idee:

«Molto bene. Ha la convinzione di fare un calcio propositivo per provare sempre a vincere. Sappiamo cosa andremo ad affrontare e dobbiamo fare una grande partita, seria e con grande concentrazione».

