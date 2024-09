Spalletti torna a Napoli: domani sarà allo stadio. Lunedì regalerà all’ospedale Santobono la Panda “scudettata”

Repubblica: “La Panda sarà utilizzata per i servizi di medicina domiciliare per i bambini affetti da patologie complesse”

Spalletti torna a Napoli: sarà al Maradona per assistere alla partita contro il Monza. Lunedì sarà all’ospedale Santobono a cui consegnerà la celebra Panda “scudettata”.

Lo riporta Repubblica, che scrive:

“Luciano Spalletti torna a Napoli e la presenza dell’allenatore del terzo scudetto non passerà mai sotto silenzio nella città con cui ha un legame fortissimo. Il ct della nazionale domani sera sarà allo stadio Maradona per Napoli-Monza, preludio di un lunedì in cui sarà impegnato in due attività sociali.

Spalletti al Santobono

Il primo appuntamento è alle 14.30 presso il presidio ospedaliero Santobono. Spalletti consegnerà la celebre Fiat Panda che, in occasione della conquista del terzo scudetto del Napoli, fu impreziosita da un suggestivo dipinto sulla carrozzeria ed autografata da tutti i calciatori. C’è ovviamente pure la frase “Uomini forti, destini forti’”che è stato un vero e proprio mantra durante la cavalcata tricolore del Napoli di Spalletti.

La Panda sarà utilizzata per i servizi di medicina domiciliare per i bambini affetti da patologie complesse: «Girerà per Napoli e per la Campania per portare l’ospedale a casa dei pazienti. Grazie a questo prezioso dono, infatti, implementeremo ulteriormente il servizio di medicina domiciliare. Un mezzo che porterà cure, speranza e sorrisi a bambini che, affetti da patologie croniche e complesse, sono costretti a controlli costanti e, spesso, a frequenti ospedalizzazioni. Portando l’ospedale a domicilio, riduciamo i ricoveri, garantendo sempre l’elevata specialità delle cure», è il commento di Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon.

Spalletti, ritorno a Napoli: domani al Maradona, lunedì regalerà al Santobono la Panda del terzo scudetto https://t.co/lLl25xAKSA — Repubblica Napoli (@rep_napoli) September 28, 2024

Poi tappa a Nisida

Spalletti poi sarà, assieme al presidente della Figc Gabriele Gravina, presso l’istituto penale minorile di Nisida per la cerimonia di consegna del Premio ‘Uefa Foundation For Children Award 2024’ al progetto Zona Luce, iniziativa promossa dalla Figc, attraverso il suo Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione con la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes”.

