Si gioca sempre di più e i responsabili siamo anche noi che diamo soldi e tempo al calcio (The Athletic)

Rodri ha subito un infortunio grave durante la partita tra City e Arsenal. Si teme la rottura del crociato. Sembra quasi uno scherzo del destino, perché Rodri è stato tra quelli che poco tempo fa si è lamentato del calendario fitto, minacciando anche lo sciopero (ed è anche stato criticato per questo).

Scrive The Athletic:

“Doveva essere Rodri, no?

L’uomo che prima di questa stagione, secondo Transfermarkt, aveva saltato solo cinque partite per infortunio con il Manchester City da quando era entrato nel club nel 2019, è fuori – e forse per il resto della stagione.

Perché proprio Rodri ha subito un grave infortunio al ginocchio durante il pareggio per 2-2 contro l’Arsenal di domenica? Perché il calcio raramente manca di regalare crudeli scherzi del destino e proprio Rodri, la settimana scorsa, ha detto che i giocatori potrebbero essere vicini allo sciopero perché giocano troppo a calcio. Ora, l’uomo che non si infortuna mai si è infortunato gravemente, poche settimane dopo aver subito un infortunio più leggero (con un problema al bicipite femorale)“.

The Athletic si chiede:

“Rodri si è infortunato due volte in rapida successione perché negli ultimi anni ha giocato troppo col pallone, perché il suo corpo è stato ridotto in poltiglia da un programma di calcio incessante e senza fine, pieno fino a scoppiare? Senza avere accesso ai dati di carico personalizzati del Manchester City e senza sapere se Rodri fosse già nella “zona rossa” prima della partita con l’Arsenal, è impossibile esserne certi.

E, sì, i giocatori si sono sempre infortunati e, sì, gli infortuni gravi al ginocchio non sono sempre legati al carico di lavoro. Forse si è trattato solo di un caso di sfortuna”.

Molti colleghi sono stati d’accordo con Rodri con il problema del calendario, ma ” i responsabili della programmazione al di fuori dei campionati nazionali, come la Fifa e la Uefa, sembrano avere molta meno voglia di ridurre le partite.

Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport due anni fa: «È facile attaccare la Fifa e la Uuefa, ma la questione è semplice. Se si gioca di meno, si ricevono meno soldi. Chi dovrebbe lamentarsi sono gli operai che prendono 1.000 euro (843 sterline; 1.110 dollari) al mese».

Nel frattempo, la Fifa sostiene sul suo sito web che: «Di primaria importanza nel presente e nel futuro del calcio è la tutela della salute e del benessere dei giocatori».

Tuttavia, è l’allargamento del Mondiale per club a 32 squadre, previsto per la fine di luglio negli Stati Uniti, a gettare benzina sul fuoco dei calendari, soprattutto se si è amanti del Manchester City o del Chelsea.

Il City potrebbe giocare fino a 75 partite in questa stagione se raggiungerà la finale di ogni competizione in cui è impegnato, mentre il Chelsea potrebbe giocarne 74.

Se si aggiungono le 10 partite internazionali in programma durante la stagione, un giocatore come Rodri (se non fosse infortunato) o Bernardo Silva avrebbe fino a 85 partite in programma tra l’inizio di agosto e la metà di luglio, ovvero una ogni quattro giorni. È indubbiamente troppo. Rodri ha stimato la scorsa settimana che 40-50 partite a stagione sarebbero l’ideale, ma tutto ciò che supera questo limite porta a un inevitabile calo del livello di prestazioni dovuto alla stanchezza”.

The Athletic continua:

“L’opposizione immediata a questo tema è spesso incentrata sul fatto che i giocatori guadagnano centinaia di migliaia di sterline a settimana, quindi non hanno il diritto di lamentarsi.

Si tratta di un punto irrilevante, visto che siamo noi a soffrire, non solo i giocatori, se Rodri, Kevin De Bruyne o [inserire qui i giocatori della propria squadra preferita] sono in infermeria anziché in campo. E poi, i soldi giustificano davvero il fatto che si calpesti il benessere dei giocatori?“.

“E siamo anche tutti complici, giusto? I club sono felici di accettare i soldi offerti per le partite extra nelle competizioni Uefa o Fifa senza protestare per il benessere dei loro giocatori, oppure organizzano tour precampionato di due settimane negli Stati Uniti o in Estremo Oriente, che sono un puro esercizio per fare soldi. Oppure organizzeranno tournée post-stagionali in Australia dopo una stagione estenuante e prima di un’estate di due grandi tornei internazionali, come il Newcastle e il Tottenham Hotspur. E noi, i media o i tifosi, siamo tutti complici in quanto continuiamo a ingoiare tutto il calcio nelle nostre metaforiche bocche da gol. Paghiamo Sky Sports, Tnt Sports, Amazon, Cbs e chi più ne ha più ne metta per vedere le partite, setacciamo incessantemente i social media alla ricerca di contenuti calcistici, o giochiamo al fantacalcio, o scarichiamo le app dei club”.

Solo se il pubblico diminuisce, le cose possono cambiare nel calcio

Cosa bisogna fare? Scioperare potrebbe non bastare.

“La diminuzione del pubblico è probabilmente l’unica cosa che può rallentare il calcio. Ci sono segnali che indicano che le giovani generazioni sono meno interessate a guardare il calcio dal vivo e più interessate agli highlights, data la diminuzione della soglia di attenzione e i costi proibitivi per assistere alle partite dal vivo, ma stiamo parlando del tipo di calo che richiede molto tempo per fare una differenza tangibile nei ricavi delle società televisive.

Prima o poi si raggiungerà un punto di svolta. Potrebbe essere necessario un diluvio di infortuni, o di ritiri anticipati, o un calo del livello del calcio dovuto alla stanchezza. Fino ad allora, il denaro ha la meglio su tutto il resto: tutti noi alimentiamo la macchina da soldi del calcio“.

