Le autorità giudiziarie della Repubblica Dominicana avrebbero inviato una documentazione dettaglia alla magistratura spagnola

Rubiales, sui conti segreti in Repubblica Dominicana le commissioni per la Supercoppa in Arabia (El Paìs)

La Federcalcio spagnola (Rfef) sta indagando sulle irregolarità fiscali dell’ex presidente Luis Rubiales. Secondo quanto riportato da El Pais, le autorità giudiziarie della Repubblica Dominicana hanno inviato al giudice spagnolo Delia Rodrigo la documentazione bancaria che rivela che Rubiales ed altri indagati (tra cui l’ex calciatore Martin Alcaide detto Nene, sua moglie, un presunto prestanome e la società commerciale Conecta 17 Consulting) avrebbero i loro conti depositati in cinque banche del Paese.

Il quotidiano spiega:

Rubiales potrebbe avere proprietà e beni monetari sull’isola sia a suo nome che non, e che questi erano stati acquisiti con fondi provenienti dalle presunte commissioni addebitate per la celebrazione della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. Sull’isola, Martín Alcaide aveva già due hotel ed era coinvolta in un progetto immobiliare per costruire 60 appartamenti di lusso. Un altro degli indagati, Israel Dorado, è riuscita a far entrare denaro nell’isola caraibica eludendo il controllo delle autorità spagnole. Lo scorso primo aprile sono state perquisite le case in cui vivevano Rubiales e Alcaide, così come sono stati individuati due veicoli a loro nome per viaggiare.

Rubiales e il format Supercoppa in Arabia ideato con Pique

L’Ufficio specializzato sull’antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo in Spagna ha dettagliato le informazioni fornite da dozzine di banche, agenti di cambio, società di credito e entità assicurative sull’isola sulla presenza nel loro portafoglio clienti di Rubiales, Nene, gli altri due indagati e la società sospettata. Cinque di loro hanno dato una risposta affermativa: si tratta della Reserve Bank della Repubblica Dominicana – che sostiene di aver localizzato prodotti finanziari a nome dell’ex presidente della Rfef – e della società Conecta 17 Consulting, della Dominican People’s Bank, della Scotiabank, della Santa Cruz Multiple Bank, e Vimenca.

Ricordiamo che nel 2018 nacque il format della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita.Idea nata insieme all’ex calciatore del Barcelona Gerard Piqué. Il torneo avrebbe portato 40 milioni di euro all’anno nelle casse della Federcalcio spagnola e quattro milioni in più di commissione per la società Kosmos di Piqué.

La nuova vita di Rubiales a Granada.

ilnapolista © riproduzione riservata