La nuova vita di Rubiales: a Granada è il vicino di casa perfetto, parla con tutti e non nega un selfie

El Pais si chiede che fine abbia fatto Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola caduto in disgrazia dopo il bacio non consensuale a Jenni Hermoso. A questo si è aggiunta anche un’indagine per la gestione poco trasparente della Federcalcio. Ora, in attesa dei processi, Rubiales vive in una delle zone più esclusive di Granada. Continua i suoi affari e nel frattempo conduce una vita da vicino di casa modello. Frequenta i locali del quartiere, chiacchiera con tutti in maniera cordiale e non manca mai di accettare un selfie con chi glielo chiede.

Il nuovo Rubiales: è uguale a quello vecchio solo che adesso vive a Granada

Scrive El Pais

Ora, un anno dopo, il Rubiales risiede in Andalusia dalla fine di settembre dello scorso anno dopo aver acquistato un immobile in una delle zone più ambite di Granada. Tra turisti e vicini di casa, Rubiales conduce una vita normale in una città dove ha trovato un ambiente gradevole anche se si muove con una certa discrezione. Lì preparerà la sua difesa per le battaglie legali che lo attendono. Da un lato è in attesa del processo per il bacio non consensuale a Jennifer Hermoso, che inizierà il 3 febbraio 2025 e dovrebbe concludersi il 19 dello stesso mese. La Procura chiede due anni e mezzo di carcere per Rubiales, uno per il bacio, che considera un presunto reato di violenza sessuale, e un anno e mezzo per la successiva coercizione contro Hermoso.

Quello contro Hermoso non è l’unico processo:

L’altra causa, anche se è ancora in fase di indagine, è il suo status di indagato come presunto capofila dell’Operazione Brodie, in cui si indaga su presunte irregolarità nei contratti legati alla federazione nei suoi cinque anni di mandato (2018-23). Di tanto in tanto si reca in Repubblica Dominicana, dove gestisce alcuni affari. Occasionalmente si trasferisce anche in una casa che ha nella campagna vicino a Granada con la sua famiglia e la sua compagna.

Rubiales evita di farsi vedere vicino alla squadra di calcio della città, il Granada, che gioca in seconda divisione. Anche se i contatti con il Granada sono frequenti. Per il resto lo si vede più in città:

“Granada è una città con le qualità ideali per la sua situazione attuale. Non ha esitato ad acquistare un appartamento che attualmente si aggira sul mezzo milione di euro se si analizza il prezzo medio della zona su qualsiasi portale immobiliare. L’ex presidente è solo un altro vicino e un frequentatore abituale dei locali del suo quartiere. C’è una gelateria italiana dove sanno benissimo chi è Rubiales. «Un buon cliente. È simpatico e capiamo che dovrà rispondere alla giustizia se ha fatto qualcosa di sbagliato, ma qui lo amiamo moltissimo. È un uomo molto gentile, che assiste sempre chiunque voglia fare una foto con lui o chiacchierare di qualcosa». Questa è proprio una delle virtù di Rubiales. Nonostante sia immerso in due complessi processi giudiziari, Rubiales non cambia“.

El Pais conclude:

“Sfrutta i suoi punti di forza ed è intelligente nelle situazioni faccia a faccia. Non ha dimenticato, ad esempio, di inviare qualche messaggio occasionale a coloro che furono suoi stretti collaboratori nella Federazione”.

