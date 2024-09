Napoli solo in testa alla classifica, non succedeva da 18 mesi

L’ultima volta era stato nell’ultima giornata del campionato 2022/23 con Luciano Spalletti, oggi in tribuna al Maradona, in panchina

Con la vittoria conto il Monza per 2-0 il Napoli torna in vetta alla classifica. Sono tre match per gli azzurri senza prendere gol. Opta ricorda che il Napoli non era da solo primo da 18 mesi dall’ultima giornata della Serie A 2022/23.

Napoli capolista

1 – Il Napoli (13 punti dopo sei match) occupa il 1° posto in classifica in solitaria per la prima volta dall’ultima giornata (38ª) della Serie A 2022/23. Mentalità.#NapoliMonza #SerieA pic.twitter.com/ZTUCiSMoSz — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 29, 2024

Il tutto davanti agli occhi di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli all’epoca, che era oggi al Maradona per assistere al match

