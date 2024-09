Napoli, oggi nuovo contatto con gli agenti di Kvaratskhelia per il rinnovo. Il Napoli offre 6 milioni (Sky)

«Si incontreranno di nuovo i primi di novembre a Milano per trovare l’intesa con il giocatore»

Oggi c’è stato un nuovo contatto tra il Napoli e gli agenti di Kvaratskhelia per il rinnovo.

A riportarlo è l’inviato Massimo Ugolini a Sky Sport:

«Oggi c’è stato un contatto tra il Napoli e gli agenti di Khvicha Kvaratskhelia per la questione rinnovo. Il club ha avanzato una proposta importante nel mese di luglio: il georgiano andrebbe a guadagnare quanto Lukaku, circa 6 milioni all’anno. Si incontreranno di nuovo i primi di novembre a Milano per trovare l’intesa col giocatore».

Le ultime dichiarazioni di Manna sul rinnovo di Kvaratskhelia

Il ds Giovanni Manna a Mediaset prima di Napoli-Palermo di Coppa Italia.

«Per noi la Coppa Italia è una competizione importante, quest’anno non abbiamo le coppe europee. Dobbiamo onorarla».

La formazione.

«Il mister ha fatto delle scelte, abbiamo fiducia in tutto il gruppo, ci aspettiamo conferme non risposte, conferme di quel che vediamo in settimana.

Il mercato

«Abbiamo cercato di fare il meglio per quel che erano le nostre possibilità, abbiamo inserito elementi secondo noi di spessore, elementi più pronti come Neres, Lukaku, McTominay, e altri più di prospettiva come Buongiorno, Rafa Marina, Gilmour, non dimentichiamo Spinazzola. Siamo abbastanza contenti del lavoro fatto, potevamo fare qualcosina in più ma volevamo migliorare il gruppo, dare più scelte a Conte

Rinnovo Kvaratskhelia

«Kvaratskhelia, non c’è fretta, non c’è corsa al rinnovo, ha altri tre anni di contratto col Napoli. Non c’è una deadline, siamo tranquilli, vediamo che succede nelle prossime settimane, nei prossimi mesi».

Il Milan quest’estate vi ha chiesto Osimhen?

«Non ci ha chiamato nessuno».

