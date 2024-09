Mourinho era estenuante, ma ora De Rossi rischia di fare la stessa fine (Guardian)

“I risultati della Roma, finora, sono stati deludenti. E l’amico Totti non gli ha dato una mano con le sue interviste”

Per ora Daniele De Rossi s’è preso il suo primo rosso da allenatore della Roma. Mourinho è ancora lontano, con i suoi sette cartellini. Ma il paragone (azzardato da Totti e rilanciato in automatico) e lì che lo aspetta, in negativo. Lo prende come spunto anche Nicky Bandini nella sua rubrica sul Guardian: rischia di fare la sua stessa fine.

“A otto mesi dal suo incarico sta iniziando a porsi domande sul fatto che stia davvero migliorando il lavoro del suo predecessore. La nomina di De Rossi a gennaio è sembrata uno sgravio collettivo. L’ultimo capitolo del mandato di Mourinho era diventato una serie estenuante di faide: contro arbitri, rivali, federazioni calcistiche e persino il suo stesso club per non averlo difeso dopo un epilogo rancoroso nel parcheggio della finale di Europa League persa contro il Siviglia. I risultati in campo hanno rispecchiato l’umore fuori dal campo, con solo due vittorie nelle ultime sette partite di Mourinho. De Rossi ha vinto sei delle sue prime sette partite in Serie A. Anche l’unica sconfitta è stata attenuata dalla gioia dei tifosi per un approccio spavaldo contro l’Inter. Ci sono state poche voci di dissenso quando i proprietari della Roma, il Friedkin Group, hanno esteso il suo contratto fino al 2027. C’era un ampio consenso sul fatto che questo ex capitano meritasse una possibilità di fare sua la squadra”.

La Roma è andata sul mercato in maniera piuttosto aggressiva, scrive il Guardian. Anche se hanno tagliato il monte ingaggi, hanno comunque speso 90 milioni. Ma “i risultati, finora, sono stati deludenti”.

“È ancora presto per parlare di crisi, ma un paio di interviste rilasciate da Totti la scorsa settimana hanno acuito l’attenzione su De Rossi. Alla domanda se la Roma fosse pronta a tornare in Champions League, Totti ha risposto: visto quanto hanno speso nel mercato, devono arrivarci. Se spendi 100 milioni e non ci arrivi, è un fallimento totale. Senza la Champions League, Daniele se ne andrà prima della fine della stagione”.

“Sembra improbabile che Totti intendesse fare del male a De Rossi, compagno di squadra per 16 anni alla Roma e ancora un caro amico”. Però, insomma…

