Maresca con Guardiola. Il suo Chelsea vince le prime tre partite in trasferta

Con la vittoria contro il West Ham è il primo allenatore dal settembre 2016 a vincere le prime tre partite in trasferta

La passeggiata del Chelsea di Maresca in casa del West Ham apre il sabato di Premier League. Al London Stadium i Blues sbloccano il punteggio al 4′ con Jackson che si ripete al 18′, firmando la sua personale doppietta: il bomber senegalese sale così a quota quattro centri in cinque presenze. A inizio ripresa ogni speranza di rimonta degli Hammers viene spazzata via dal solito Palmer che segna il gol del definitivo 3-0 al 47′.

Una vittoria importante che vale per il tecnico italiano un primato in Premier. Opta riporta infatti che Maresca è il primo allenatore dal 2016 ad aver vinto le prime tre gare in trasferta della stagione. L’ultimo era stato Guardiola.

Enzo Maresca è il primo allenatore a vincere ciascuna delle sue prime tre partite in trasferta in Premier League da Pep Guardiola nel settembre 2016, mentre il Chelsea ha vinto cinque partite consecutive in trasferta nella massima serie per la prima volta da dicembre 2021 sotto la guida di Thomas Tuchel. Viaggi.

3 & 5 – Enzo Maresca is the first manager to win each of his first three away Premier League games since Pep Guardiola in September 2016, while Chelsea have won five consecutive away top-flight matches for the first time since December 2021 under Thomas Tuchel. Travels. pic.twitter.com/RsNZnwsPJW — OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2024

Ad agosto il Guardian scriveva che il Chelsea è diventato un caos: anche Maresca non riesce a trovare la quadra giusta

Il Chelsea è riuscito a vincere una sola partita su sei nelle amichevoli prima di iniziare la nuova stagione di Premier League. L’arrivo del nuovo tecnico Enzo Maresca non ha portato a grandi risultati e ora si teme che la prossima possa essere un’ulteriore stagione anonima per i Blues.

Il caos del Chelsea rischia di compromettere un’altra stagione

Il Guardian scrive:

Il record di Enzo Maresca come allenatore del Chelsea in questa fase recita: giocato sei, vinta una. Ma non sono solo i risultati a preoccupare. C’è anche un senso di caos. Quest’estate sono arrivati nove giocatori per un totale di 160 milioni di sterline spese. Ci sono inoltre colloqui per Joao Felix e Victor Osimhen, dopo che è saltata la trattativa per il centravanti Samu. Il modello da seguire riguarda solo l’investimento nei giovani, con i contratti lunghi come trucchetto contabile per sorvolare sul fair play finanziario. Nonostante le vendite di quasi 100 milioni, il fair play resta una preoccupazione; presto non ci saranno più i prodotti dell’Academy da cedere. Il caos della società ora include anche il centrocampista pagato 100 milioni di sterline, Enzo Fernandez, autore di cori razzisti e omofobi mentre festeggiava la vittoria della Copa America.

Gli unici aspetti positivi per Maresca sono Cole Palmer, che ha eccelso la scorsa stagione, Marc Cucurella che ha giocato un ottimo Europeo e i promettenti Malo Gusto e Christopher Nkunku. Ci sono buoni giocatori al Chelsea, ma la domanda è se, in mezzo al rumore costante, qualsiasi tecnico sarà mai in grado di trovare lo schema e le tattiche giuste per giocare bene.

ilnapolista © riproduzione riservata