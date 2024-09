Manchester United santuario dei soldi sprecati. L’inizio della fine di ten Hag (Guardian)

Il 3-0 del Tottenham in casa United è una mazzata. Il tecnico “prova a mantenere una parvenza di dignità come un idraulico che compila la fattura con la melma alle ginocchia”

Il 3-0 del Tottenham in casa del Manchester United è una di quelle mazzate storiche che la stampa inglese non si lascia passare sotto al naso. Erik ten Hag è ovviamente sotto il fuoco incrociato della critica anche se – come scrive Jonathan Liew sul Guardian – “ha cercato di mantenere una parvenza di dignità, come un idraulico che compila con calma la sua fattura anche se l’acqua marrone gli sbatte intorno alle ginocchia”.

In realtà proprio il Guardian affonda sullo United. E visto che i piani del nuovo stadio sono sempre più sfarzosi eccolo qua: “Con diversi anni di anticipo sui tempi previsti, e forse non esattamente come previsto nei disegni degli architetti, ma perfetto sotto molti altri aspetti. Un tempio dello shopping con annessa concessione per il calcio; un santuario per i soldi sprecati; un campo in cui il rumore si solleva a malapena sopra un mormorio scontento”.

“C’è un’esercitazione antincendio?” hanno chiesto allegramente i tifosi del Tottenham mentre l’Old Trafford si svuotava lentamente. Non c’era. “C’è, ovviamente, un intero complesso industriale costruito attorno all’idea che lo United sia in crisi”, continua il Guardian. “Esperti dalla lingua acida, provocatori di YouTube, influencer salati, canali di notizie 24 ore su 24: tutti devono mettere il cibo a tavola. Ogni sconfitta è in qualche modo la peggiore di sempre, ogni cattiva prestazione in qualche modo la più vergognosa nella memoria vivente, ogni battuta d’arresto analizzata e decostruita come prova di una qualche malattia essenziale della specie, una che può essere veramente curata solo con un altro salasso rituale, una filippica virale di tre minuti di Gary Neville e forse un po’ più di pettegolezzi da spogliatoio senza fonti”.

“La verità più prosaica è che lo United è ancora una squadra imperfetta e in evoluzione, che è stata colta di sorpresa da un gol in apertura, un cartellino rosso un po’ duro e un avversario molto anticonformista”.

Più definitivo Jason Burt sul Telegraph, per il quale “pare che Erik ten Hag sia giunto alla fine. Superato nella lotta, nel pensiero, nella corsa, nel gioco e, forse, fuori di qui. Il Manchester United è stato umiliato in casa dal Tottenham Hotspur e ancora una volta il manager è sotto forte pressione. Può sopravvivere? No, se questa partita viene presentata come una prova. Ten Hag sosterrà che la sua squadra ha dovuto giocare la maggior parte della partita con solo 10 uomini dopo un cartellino rosso stupido ma probabilmente duro per il capitano Bruno Fernandes , ma questa è una debole attenuante.

“Giovedì lo United affronterà il Porto in trasferta in Europa League e poi domenica prossima sarà in trasferta a casa dell’Aston Villa, con Fernandes che sconta una potenziale squalifica di tre partite, prima della sosta per le nazionali. Di sicuro, sembra che sarà difficile per loro ottenere qualcosa da entrambe le partite se giocano in questo modo”.

“Ten Hag può discutere quanto vuole sul bisogno di tempo, sul fatto che questa è una squadra giovane, sul vincere coppe, ma questa è la sua terza stagione e, se non altro, stanno andando indietro. Che tipo di squadra, ed è la sua squadra con i suoi giocatori e solo Luke Shaw mancante, sta cercando di produrre? Che stile di calcio sta chiedendo? Queste domande devono essere poste da Ineos e poste ora”.

Lo United ha perso tre delle sei partite di Premier League, vincendone solo due, ed è dodicesimo.

