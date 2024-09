Lo ha deciso un arbitrato. La Lega aveva venduto i diritti a Sky ad un prezzo minore, considerando Dazn un cattivo pagatore. Si dovrà rifare l’asta

La Bundesliga non vende i diritti tv a Dazn perché non si fida: ora, però, dovrà rifare la gara

Diritti tv, pasticcio alla tedesca. Lo descrive il quotidiano Faz.

La Bundesliga non ha ancora perso, Dazn non ha ancora vinto. Ha perso, per ora, Sky. E’ il riassunto di un atteso lodo arbitrale in Germania sulla disputa per l’assegnazione dei diritti tv della Bundesliga, tra la Lega calcio e Dazn. In pratica la Lega aveva assegnato i diritti a Sky nonostante Dazn avesse offerto di più. Semplicemente perché non si fida: c’erano stati in passato troppi disguidi tecnici e inoltre Dazn è considerato dalla Dfl un possibile cattivo pagatore; gli avevano chiesto a garanzia una fidejussione bancaria che Dazn non aveva poi presentato.

Alla fine il lodo arbitrale ha deciso che la lega, alla quale appartengono i 36 club di prima e seconda divisione, deve rifare il bando per la vendita del suo pacchetto di diritti più prezioso, che comprende la trasmissione in diretta di 196 partite della Bundesliga il venerdì sera e il sabato pomeriggio.

La Lega aveva rifiutato l’offerta più alta di Dazn, che si aggirava intorno ai 400 milioni di euro a stagione, giustificandosi con la mancanza della fidejussione. Un’eccezione inammissibile agli occhi degli arbitri perché il termine non figurava nel capitolato d’appalto. Dazn chiedeva l’assegnazione diretta del pacchetto e non l’avrà: è tutto da rifare.

“Ma è già chiaro – scrive la Faz – che a rimetterci di più è una parte non direttamente coinvolta nella controversia: Sky, alla quale in aprile era stato promesso il pacchetto B per un prezzo molto ragionevole (secondo quanto riferito, circa 320 milioni di euro a stagione).

