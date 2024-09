Un gol in tre partite: due anni fa ne segnò tre in 180 minuti ma lo scorso anno dovette aspettare la sesta giornata per il primo gol

Kvaratskhelia, il dolore è passato. A Cagliari alle spalle di Lukaku (Gazzetta)

Scrive Antonio Giordano:

La contusione, come pareva possibile, è sparita e Kvaratskhelia può accomodarsi nella sua nuova zona del campo, quella che gli ha consegnato Antonio Conte, immediatamente alle spalle di Lukaku, quindi più vicino alla porta, perché il 3-4-2-1 lo consente. Poi, se un giorno dovesse esserci una possibile conversione e il Napoli cominciasse ad entrare in un’altra dimensione tattica, la fascia di sinistra tornerebbe ad essere sua: intanto, a Cagliari, continuerà ad ondeggiare tra le linee, asseconderà le esigenze delle coperture, il primo pressing, tutto ciò che gli verrà indicato da Conte, e quando invece dovrà calarsi nella fase attiva, tenterà di «armarsi» come sa, con il destro o con il sinistro, tanto per lui non fa differenza. Un gol in tre partite, pochi per chi si presentò due anni fa facendone tre in 180 minuti ma parecchi per chi, stagione scorsa, rimanendo soffocato dalla crisi generale, dovette aspettare fino alla sesta di campionato: Kvara ha fretta, il Napoli con lui.

Kvaratskhelia centrale nel Napoli di Conte

L’analisi della Gazzetta una decina di giorni fa:

Per Conte ha ancora tanti margini di miglioramento, può diventare un fuoriclasse ma deve continuare a lavorare e a mettere il suo talento al servizio dei compagni. Kvara ha ripreso a fare magie, a esaltare il pubblico e se stesso a suon di dribbling e accelerazioni. Ora, però, aspetta che dalle parole si possa passare ai fatti, con un nuovo accordo che premi la sua crescita. Il suo agente Mamuka Jugeli si è visto al Maradona in occasione della partita contro il Bologna, dove le parti si sono date appuntamento alle prossime settimane. L’entourage di Kvara parte da una richiesta di 8 milioni l’anno, il Napoli è fermo a 5 più bonus e potrebbe fare uno sforzo per avvicinarsi ai sei. Poi, ovviamente, bisognerà capire se servirà inserire una clausola rescissoria, diventata una prigione nella questione Osimhen.

ilnapolista © riproduzione riservata