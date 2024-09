Il Psg non ha intenzione di pagare i 55 milioni chiesti da Mbappé (L’Equipe)

Il comunicato: “Dati i limiti del potere giuridico della Commissione per prendere una decisione completa, il caso deve ora essere contestato davanti a un altro tribunale”

La telenovela tra Mbappé e il Psg andrà avanti ancora per un po’. Il club parigino fa sapere che non è intenzionato a pagare i 55 milioni di stipendi e bonus arretrati, nonostante la decisione della commissione giuridica della lega francese.

L’Equipe scrive:

“Il Psg, condannato giovedì dalla commissione giuridica della Lfp a pagare a Kylian Mbappé 55 milioni di euro di stipendi e bonus arretrati, non ha intenzione di saldare la somma. Il club ritiene di essere in regola con i propri diritti e attende ora che l’attaccante 25enne rivendichi quanto gli spetta davanti ai tribunali abilitati a giudicare le cause relative al diritto del lavoro (a priori il tribunale del lavoro).

«Dati i limiti del potere giuridico della Commissione della Lfp per prendere una decisione completa su questa questione, il caso deve ora essere contestato davanti a un altro tribunale, al quale il Paris Saint-Germain sarà lieto di presentare tutti i fatti nei prossimi mesi e anni», ha scritto il club parigino in un comunicato.

E ha aggiunto: «Di diritto e di fatto, il giocatore ha assunto chiari e ripetuti impegni pubblici e privati che devono essere onorati, avendo ricevuto benefici senza precedenti dal club in 7 anni a Parigi. Il club si augura che questi impegni vengano confermati a tempo debito nella sede appropriata, nel caso in cui il giocatore cerchi di portare avanti questa questione inevitabilmente dannosa per la reputazione»”.

Il Psg condannato a pagare i 55 milioni di stipendi e bonus arretrati che deve a Mbappé.

Lo scrive L‘Equipe:

“Giovedì, la commissione giuridica della Ligue de football professionnel (Lfp) ha ordinato al Paris Saint-Germain di pagare a Mbappé i 55 milioni di euro stipendi non pagati per i periodi di aprile, maggio e giugno 2024. Nella sua sentenza, la commissione ritiene che il Psg abbia «ingiustamente» omesso di pagare al suo ex attaccante «gli elementi salariali previsti dall’emendamento al contratto di lavoro concluso tra le due parti il 21 maggio 2022», emendamento approvato dalla Lfp.

La dirigenza del Psg riteneva di avere un accordo verbale con Kylian Mbappé nel caso in cui avesse lasciato il club a parametro zero. Dal canto suo, l’attaccante ha ribattuto che i termini di questo accordo verbale non sono stati rispettati dal Psg, dal momento che ha visto il suo tempo di gioco drasticamente ridotto dopo aver annunciato la sua partenza a fine stagione.

