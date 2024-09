Caso Mbappé, il Psg condannato a pagare i 55 milioni di stipendi arretrati entro una settimana (L’Equipe)

Lo ha stabilito la commissione giuridica della lega francese che “ha ordinato al Psg di pagare entro una settimana ciò che deve al suo ex giocatore”

Il Psg condannato a pagare i 55 milioni di stipendi e bonus arretrati che deve a Mbappé.

Lo scrive L‘Equipe:

“Giovedì, la commissione giuridica della Ligue de football professionnel (Lfp) ha ordinato al Paris Saint-Germain di pagare a Mbappé i 55 milioni di euro stipendi non pagati per i periodi di aprile, maggio e giugno 2024. Nella sua sentenza, la commissione ritiene che il Psg abbia «ingiustamente» omesso di pagare al suo ex attaccante «gli elementi salariali previsti dall’emendamento al contratto di lavoro concluso tra le due parti il 21 maggio 2022», emendamento approvato dalla Lfp.

La dirigenza del Psg riteneva di avere un accordo verbale con Kylian Mbappé nel caso in cui avesse lasciato il club a parametro zero. Dal canto suo, l’attaccante ha ribattuto che i termini di questo accordo verbale non sono stati rispettati dal Psg, dal momento che ha visto il suo tempo di gioco drasticamente ridotto dopo aver annunciato la sua partenza a fine stagione.

Il Psg ha una settimana di tempo per dare a Mbappé i 55 milioni

Dopo aver ascoltato mercoledì gli avvocati di entrambe le parti e aver tentato una mediazione, rifiutata da Kylian Mbappé, la commissione giuridica ha stabilito che nessuna delle prove presenti nel fascicolo era tale da dimostrare «né la formazione di un accordo derivante dall’offerta fatta» da Mbappé, precisando che «l’offerta è decaduta», «né un diritto del Paris Saint-Germain a non pagare le componenti salariali previste dal contratto».

Di conseguenza, la commissione giuridica della Lfp ha ordinato al Psg di pagare entro una settimana ciò che deve al suo ex giocatore: 55 milioni di euro, corrispondenti agli ultimi tre mesi di stipendio del giocatore a Parigi e ai relativi bonus”.

