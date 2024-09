Il processo al Manchester City è secretato, nessuno saprà nulla. Contrariati i club di Premier (Telegraph)

Non si saprà niente fino al verdetto pubblicato sul sito della Lega. Ora i club chiedono più trasparenza, ma la segretezza se la sono votati da soli

Il “processo del secolo”, “il processo che potrebbe cambiare il calcio“, e poi? E poi basta. Se ne sa poco del processo al Manchester City, e se ne saprà ancora meno. Tutto secretato, fino alla fine. Ad un certo punto il verdetto sarà pubblicato sul sito ufficiale della Premier e sapremo tutto. Anzi no: del “processo” che ha portato al risultato non sapremo niente. E ai club di Premier questa cosa non sta bene.

Ne scrive il Telegraph, parla di “frustrazione” delle altre società. Ma come… una cosa così dirompente e se la fanno zitti zitti? “L’udienza – spiega il giornale inglese – è riservata e si tiene in forma privata di fronte a una commissione composta da tre persone la cui identità non è stata resa nota, in conformità con la Sezione W del regolamento della lega. I dettagli pubblici delle accuse mosse al City si sono limitati a un elenco di base delle regole e delle stagioni di ogni presunta violazione e, nonostante siano emerse fotografie dei team legali in arrivo all’International Dispute Resolution Centre di Londra, anche il luogo dell’udienza era stato tenuto segreto”.

“La mancanza di informazioni condivise si estende anche ad altri club della Premier League e, sebbene quelle che sono considerate decisioni interlocutorie potrebbero essere condivisi solo se “appropriate”, il prossimo aggiornamento definitivo arriverà solo quando i il verdetto della commissione sarà pubblicato sul sito web della lega. La regola W.44 della Premier League afferma persino solo che il presidente della commissione composta da tre persone “può” ordinare che venga redatta una trascrizione dei procedimenti”.

“Negli ultimi anni, la Premier League ha introdotto una maggiore trasparenza annunciando presunte violazioni quando vengono presentate accuse e pubblicando poi i verdetti della commissione indipendente o delle commissioni di appello una volta presa una decisione. Questi entrano nei dettagli su argomenti, attenuanti e motivazioni alla base delle conclusioni. Ad esempio, i verdetti scritti per le udienze sulle detrazioni di punti di Everton e Nottingham Forest di quest’anno sono entrambi lunghi più di 50 pagine. Nonostante la frustrazione per l’udienza del City, il processo attuale è quello concordato collettivamente dai club”.

Il fatto è che ora i suddetti club vorrebbero maggiore trasparenza. “La giustizia non deve solo essere fatta, deve essere vista”, ha affermato un avvocato che lavora per un club della Premier. “Non c’è motivo, in linea di principio, per cui non venga tenuta in pubblico. Ciò garantirebbe che venga trattata accuratamente dai media e che i dettagli effettivi di qualsiasi caso, cosa è stato esattamente affermato e come viene difeso, vengano esaminati e resi noti ai tifosi. Ciò di per sé funge da controllo sui club e sui proprietari, che in genere tengono molto alla loro immagine, per rispettare le regole, ma è anche una protezione per aiutare a garantire un’udienza equa“.

Qualsiasi modifica alle regole della Premier League richiederebbe una maggioranza di 14 club e, poiché almeno cinque club hanno recentemente affrontato indagini, convincere un numero sufficiente di membri a votare per udienze pubbliche potrebbe essere un’impresa ardua, conclude il Telegraph. Quindi niente: segreto sia.

ilnapolista © riproduzione riservata