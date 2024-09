Giroud e l’adattamento negli Stati Uniti: «Ho fatto 20 ore di volo in un mese» (Guardian)

I suoi compagni del Los Angeles Fc lo considerano il leader dello spogliatoio: «Sono rimasto impressionato dall’intensità del gioco in Mls, si gioca sempre per fare gol».

Stanotte il Los Angeles Fc ha vinto la Coppa degli Stati Uniti 3-1 contro lo Sporting KC. E l’ex Milan Oliver Giroud ha segnato il gol d’apertura del match.

Giroud e l’adattamento negli Stati Uniti: «Ho fatto 20 ore di volo in un mese»

I suoi compagni di squadra esaltano la sua leadership. Scrive il Guardian:

«Un’incredibile aggiunta nel nostro spogliatoio, per il modo in cui si prende cura del suo corpo durante gli allenamenti e aiuta anche i più giovani; fa tante domande nelle sessioni video e vede tatticamente delle cose che noi non riusciamo a riconoscere» dichiara il difensore Long. La leadership di Giroud diventa fondamentale mentre cerca di connettersi con gli altri attaccanti e si sta dedicando anche al dolore persistente al ginocchio.

Compirà 38 anni tra qualche giorn0, il 30 settembre. E’ arrivato negli Stati Uniti con un curriculum di tutto rispetto e come capocannoniere della Francia (57 gol). Dopo aver firmato con il Los Angeles Fc ha raccontato: «Qui è diverso, ma amo lo stile di vita. I miei figli hanno l’opportunità di giocare a calcio e fare anche nuoto dopo la scuola. Ho la fortuna di avere una piscina a casa; si godono davvero la loro vita e anche io. Sono molto socievole, mi piace incontrare nuove persone e parlarci. Ho già alcuni amici che vivono a Los Angeles, quindi l’adattamento è stato abbastanza veloce». Aveva ricevuto recensioni positive sulla Mls da Ibrahimovic.

Molto spesso si tende a criticare il tipo di gioco negli States, definito non abbastanza competitivo rispetto all’Europa; ma il francese ha spiegato:

«Ad essere onesti, sono rimasto impressionato dall’intensità del gioco. C’è una differenza con l’Europa tatticamente perché le squadre giocano per fare gol. C’è questa voglia di andare sempre in avanti e fare gol. È bello per gli attaccanti e per i tifosi. E c’è la qualità. Ci sono grandi giocatori».

Qui Giroud deve gestire quattro fusi orari differenti quando gioca i match di campionato:

«Viaggiare è complicato. In Europa, quando si viaggia in Champions League, ad esempio, il volo più lungo sarebbe di un’ora e mezza o due ore. Ecco, ho già fatto 20 ore di volo in un mese. Quindi è importante essere ancora più professionali nel recupero, dormire bene, mangiare bene e fare i trattamenti necessari per essere in forma».

Anche il suo connazionale Hugo Lloris ha espresso belle parole sul centravanti:

«Ci sono stati molti punti interrogativi molte volte nella sua carriera, ma ha sempre dimostrato agli altri che si sbagliavano. A volte, anche in nazionale, ha sempre segnato gol importanti quando la gente ha iniziato a perdere un po’ di fiducia in lui. Ha una grande mentalità. Ama la competizione. È un ottimo esempio per i giovani giocatori. Quello che Olivier ha dimostrato durante tutta la sua carriera è la possibilità di riprendersi sempre, e questo è incredibile».

ilnapolista © riproduzione riservata