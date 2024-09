Flick: «Iñaki Peña può fare il portiere per tutta la stagione. Altro portiere? Non lo so, dobbiamo aspettare»

In conferenza: «Ritorno di De Jong? Lui e Gavi hanno alzato l’intensità degli allenamenti. Il rientro di Frenkie è vicino. Derby di Madrid? Mi concentro sulla mia squadra»

Flick ha presentato in conferenza stampa la partita del Barcellona contro l’Osasuna. L’allenatore blaugrana ha parlato anche del tema portieri, visto che ter Stegen sarà fuori per infortunio fino a fine stagione.

Su Iñaki Peña:

«Iñaki può fare il portiere per tutta la stagione, perché no. Questo è positivo, la fiducia che avrà nelle partite. Per quanto riguarda un altro portiere, non lo so, dobbiamo aspettare».

Sul derby di Madrid:

«Io mi concentro solo sulla mia squadra. Non mi interessa cosa fanno il Real Madrid o l’Atlético. Mi concentro sul battere l’Osasuna».

Il suo lavoro emotivo:

«Forse è meglio chiederlo ai giocatori, non ne sono sicuro. Io e la mia squadra facciamo il nostro lavoro, abbiamo uno staff fantastico. Questo ambiente in cui i giocatori possono crescere, avere fiducia in noi, nella nostra idea di calcio, è la base per creare un ambiente in cui tutti si sentano a casa».

Flick sui cambi

Rotazioni:

«Faremo qualche cambio, ma servono giocatori esperti come Raphinha o Lewandowski. Dobbiamo vedere come se la caveranno tutti domani».

Sorprende la velocità con cui la squadra si adatta al suo sistema:

«Si tratta di qualità, lo dico spesso. I giocatori sono molto preparati per quanto riguarda il calcio. Lavorano con passione e mentalità. Seguono le nostre istruzioni. È molto bello essere un allenatore del Barcellona».

Come sta De Jong?

«Mi è piaciuto quello che ho visto nelle sessioni di allenamento. Anche Gavi. Stanno aumentando il ritmo degli allenamenti. Il rientro di Frenkie è vicino. Vedremo la prossima settimana».

ilnapolista © riproduzione riservata