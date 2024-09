Striscione nazista a Monaco. Multa al Barcellona e divieto di trasferta ai tifosi per la prossima partita in Champions

As: “È stato visto uno striscione che recitava: «Flick Heil». Multa di 10.000 euro al Barcellona, divieto di vendita dei biglietti ai suoi tifosi per la prossima trasferta europea”

Il Barcellona è stato sanzionato dalla Uefa per uno striscione nazista esposto durante la partita di Champions con il Monaco: 10.000 euro di multa per il club e il divieto di trasferta per la prossima di Champions.

Multa da 10.000 euro per il Barcellona

Scrive As:

“Tirata d’orecchie della Uefa al Barcellona. La Uefa ha inflitto al Barça una multa di 10.000 euro e gli ha vietato di vendere biglietti ai suoi tifosi per la prossima trasferta europea per il comportamento razzista dei suoi tifosi nella prima partita della nuova Champions League a Monaco. È stato visto uno striscione che recitava: «Flick Heil». Qualcosa di simile a «hail Flick». Il Barça è recidivo, essendo stato ammonito dalla Uefa lo scorso aprile per incidenti simili contro il Psg. La sanzione è stata poi sospesa per un anno. Ora, in quanto recidivi, hanno deciso di applicare il divieto di una partita ai loro tifosi in trasferta”.

#FCBarcelona have been fined by UEFA for the ‘Flick heil’ banner on show during their trip to AS Monaco. #UEFA (Relevo) pic.twitter.com/J6WmhbyDwb — Football España (@footballespana_) September 27, 2024

La partita a porte chiuse, l’eco delle voci dei giocatori che rimbalza sugli spalti vuoti: rimembranze della pandemia. E invece eccoci di nuovo con gli stadi chiusi al pubblico. Stavolta per colpa degli ultras. Genoa-Juventus, in programma domani alle 18 a Marassi, si giocherà senza pubblico, a causa degli incidenti che si sono verificati prima, durante e dopo il derby di Coppa Italia Genoa-Sampdoria di mercoledì. Lo ha deciso il prefetto di Genova. Molto probabilmente anche Sampdoria-Juve Stabia di serie B sarà a porte chiuse.

ilnapolista © riproduzione riservata