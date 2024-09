Errigo: «Il mancato oro? Ho sbagliato ad arrivare al 14-14, troppo comodo dare la colpa agli arbitri»

A Il Giornale: «Quando Tamberi ha perso la fede era disperato, gli ho detto: “Dai, ci penseremo dopo”. Il quarto posto può regalare anche gioie, non bisogna criticare le lacrime altrui».

Arianna Errigo, fiorettista vincitrice della medaglia d’argento (a squadre) alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale in cui ha parlato del suo futuro; a Los Angeles 2028 avrà 40 anni ed è incerta, quindi, la sua partecipazione.

Errigo: «Il mancato oro? Troppo comodo dare la colpa agli altri»

Portabandiera a Parigi; ma c’è chi dice che quella pioggia presa lungo la Senna abbia influito sulle sua performance olimpica…

«Sciocchezze. Sventolare la bandiera in rappresentanza del mio Paese è un’esperienza che rifarei altre 100 volte. Purtroppo so che non sarà possibile, l’età avanza… In vista di Los Angeles dovrò fare i conti con le condizioni fisiche e mentali. Ma a me piacciono le sfide importanti. Quindi mai dire mai».

I suoi gemellini saranno cresciuti e tiferanno per la mamma…

«Parigi sono stati i Giochi della mia doppia maternità: ho partorito col cesareo, ma in tre mesi ho fatto un recupero record».

Gli esperti hanno definito il suo mancato oro contro la Scruggs uno “scippo”:

«Le immagini parlano da sole. Ma non sarei dovuta arrivare al 14-14: si sa che in quelle condizioni una stoccata dubbia poi può fare la differenza. Cercare alibi può essere la soluzione più facile, ma anche la più sterile; troppo comodo dare la colpa agli altri, bisogna invece riflettere sui propri errori».

Giusto che Mattarella riceva anche i quarti posti? «Sì, è sbagliato criticare le lacrime altrui di felicità»

Flashback sulla cerimonia di inaugurazione: lei e Tamberi stringete insieme l’asta del Tricolore, ma il capitano azzurro poi cambia subito espressione. Dalla felicità alla disperazione…

«E’ accaduto quando si è reso conto che la fede nuziale si era sfilata dal dito, perdendosi nel fiume».

Gli ha detto qualcosa per consolarlo?

«Poverino, era disperat0. Gli ho solo detto “Dai Gimbo, ci penseremo dopo”».

Mattarella riceverà anche tutti i quarti posti, giusto così?

«Un quarto posto può regalare gioie. E’ sbagliato criticare le altrui lacrime di felicità».

