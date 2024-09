Dazn: dopo i gol Kvara abbraccia Ngonge e Politano Spinazzola

Nel Napoli è tornato il coinvolgimento di tutta la squadra, anche quelli in panchina, come ai tempi di Spalletti

Nel post partita della sfida contro il Monza, vinta dal Napoli per 2-0, negli studi di Dazn si commenta non solo la posizione di classifica della formazione di Conte, ma soprattuto il cambio di passo e di mentalità che sembra esserci rispetto all’anno scorso.

Kvara e Politano dopo i gol

Alessio de Giuseppe ha parlato della differenza di atmosfera che si respira rispetto alla scorsa stagione

«Conte ha riportato anche la gente allo stadio, una cosa che l’anno scorso non era così frequente qui a Fuorigrotta. Colori, sensazioni e rumori che ricordano l’anno dello scudetto. Uno stadio molto più coinvolto anche nella scaletta pre partita dove sono tornare certe canzoni. Sono tornate anche certe persone, proprio Luciano Spalletti, una presenza quasi mistica. Poi quello che vediamo da bordo campo è il coinvolgimento di tutta la squadra, anche e sopratutto di quelli in panchina. Cosa che accadeva con Spalletti. Per esempio Politano dedica il sì alla figlia, ma poi a Spinazzola. È un aspetto che accadeva nell’anno dello scudetto, tutti coinvolti. Anche Kvara ad esempio, chi va ad abbracciare dopo aver segnato? Uno dei suoi rivali per la titolarità, Ngonge, che non ha mai giocato in campionato e lui gli va a dedicare il gol. Ai tempi di Spalletti succedeva con Elmas. E poi c’è una sola persona che parla in campo. L’anno scorso raccontavamo di uscitye stizzite, di giocatori del Napoli che litigavano tra di loro, qui comanda solo Antonio Conte»

