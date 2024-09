Bagnaia vince la sprint a Misano e adesso è a quattro punti da Martin in classifica

Martin secondo, Bastianini terzo. Pecco pariva dalla pole, è stato sorpassato da Martin in partenza. A sei giri dalla fine il controsorpasso

Bagnaia vince la sprint a Misano, Martin secondo e Bastianini terzo. Adesso tra il campione del mondo e Martin ci sono solo quattro punti di distanza in classifica. Bagnaia partiva dalla pole, ma in partenza si è fatto infilare da Binder e da Martin. Sorpassato subito il primo, Bagnaia si è messo a caccia del rivale spagnolo. A sei giri dalla fine, Bagnaia ha approfittato di un errore di Martin e si è ripreso la testa della gara, poi vinta.

L’intervista di Pecco uscita oggi su SportWeek.

Pecco, il Gp dell’Emilia-Romagna non è solo Misano 2, ma è tre volte importante: in tanto perché c’è da vendicare, o riscattare, la sconfitta di due settimane fa.

«C’è sicuramente la voglia di vincerla. La gara scorsa il potenziale c’era, purtroppo mi sono dovuto arrendere entrambe le gare,quindi c’è tanta voglia di far bene».

Poi, perché potrebbe essere la vittoria numero 100 della Ducati.

«La centesima? Non lo sapevo. Però mi ricordo di aver vinto al Mugello la numero 93, quindi sapevo che eravamo lì vicini».

Li guarda i numeri?

«Dipende. Non è un’ossessione. So che cambieranno ancora tanto, vedremo quando avrò finito di correre».

Intanto, è già tra i dieci piloti più vincenti della storia in classe regina.

«È un numero incredibile. Essere già nella top ten della storia è qualcosa che mi dà tanto e mi rende ancora più orgoglioso di quello che sto facendo».

C’è un vecchio film, Al di là dei sogni, in cui il personaggio interpretato dal grande Robin Williams a un certo punto dice: «A volte, quando si perde si vince». Senza la pioggia, forse avrebbe vinto la gara ma probabilmente guadagnato 5 punti a Martin, invece gliene ha presi 19.

«Quello sicuramente. Sulla bilancia, l’ago per me punta sempre un po’ più sulla vittoria, però con l’idea del campionato e per quello che ci stiamo giocando, alla fine è andata molto meglio così».

