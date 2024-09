Arteta: «Mi ha colpito la disponibilità di Calafiori. È un combattente che farebbe di tutto per la squadra»

In conferenza: «Nel momento in cui ho parlato con lui al telefono per la prima volta, ha voluto venire qui. Sentiva che sarebbe stato perfetto per questo posto e così è stato»

Arteta ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions tra Psg e Arsenal.

L’allenatore dei Gunners ha avuto anche parole d’elogio per Calafiori, arrivato in squadra quest’estate.

Parlando di cosa lo ha colpito di più del difensore italiano, Arteta ha detto:

«La sua disponibilità. Nel momento in cui ho parlato con lui al telefono per la prima volta, ha voluto venire qui. Ha capito subito cosa volevamo e sentiva che sarebbe stato perfetto per questo posto, e così è stato. È atterrato con il più grande sorriso sul volto. Ha un’energia e un’aura intorno a sé. È molto simpatico, è un combattente, un giocatore che vuole giocare nel modo in cui vogliamo noi e che farebbe di tutto per la squadra. Quando hai queste qualità, molte cose devono andare storte perché tu non abbia successo».

Sul fatto che abbia un rapporto speciale con lui:

«Con tutti i giocatori, cerchiamo di dare a loro e alle loro famiglie il miglior ambiente possibile per riempirsi al meglio. Credo che apprezzi lo sforzo che il club e lo staff hanno fatto da quando è arrivato per rendergli la vita migliore possibile e credo che se la stia godendo».

L’Arsenal ieri ha battuto il Leicester segnando il gol della vittoria nel recupero.

A mettersi in risalto nella partita di ieri, per il Telegraph, è stato Calafiori, non tanto per la sua prestazione, ma per gli scossoni che dà alla fredda difesa dell’Arsenal. Scrive il Telegraph:

