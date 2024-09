L’ex tecnico può almeno rivendicare il “corto muso” dei suoi successi anti-spettacolo che nessuno rimpiange. Come e Verona avevano illuso

Allegri se la starà godendo, la Juve di Thiago Motta gioca male e non vince (Gazzetta)

Ecco uno stralcio della cronaca di Empoli-Juventus 0-0, della Gazzetta dello Sport.

Se c’è uno che se la sta un po’ godendo è Allegri. L’ex tecnico può almeno rivendicare il “corto muso” dei suoi successi anti-spettacolo che nessuno rimpiange. La Juve di Thiago Motta non solo ha cominciato a giocare male, ma neanche vince più. Due 3-0 per decollare, quindi due 0-0, Roma ed Empoli, per uno scomodo atterraggio nella normalità che spaventa non poco in vista dell’agognato ritorno in Champions. In Europa la cifra degli avversari sarà diversa da quella dell’organizzatissimo Empoli di D’Aversa (e Sullo)

Ora evitiamo nostalgie e reducismi: nessuno rimpiange le ultime due stagioni bianconere, altrimenti non sarebbe arrivato Motta. Piuttosto: era strano che in un paio di settimane la Juve dei giovani avesse metabolizzato le lezioni del nuovo prof, come se fosse già pronta per un trenta e lode. Gli esami si sudano. S’insinua prepotente il sospetto che il Como si fosse dato anima e corpo alla Signora al debutto, come il più disponibile degli amanti, illudendo sulle sorti magnifiche e progressive della stagione. La Juve alla “prima” ha fatto quello che ha voluto, anche di più, e sulla strada dell’entusiasmo ha steso il Verona con una combinazione di strategia (l’attesa iniziale) e manovra (le verticalizzazioni) che il potenziale le permette.

La Juventus pareggia 0-0 contro l’Empoli. Non può essere la Juve di Thiago Motta. Non è possibile. Il vate della panchina, l’uomo venuto a portare la bellezza nella Torino bianconera afflitta da quell’incompetente anti estetico di Allegri. Zero a zero a Empoli come se in panchina ci fosse ancora il livornese. In campo c’erano pure i duecento milioni acquistati da Giuntoli con i pagherò. Aspettiamo con ansia di leggere e ascoltare cosa si inventeranno i profeti della bellezza.

Un paio di occasioni ghiotte per i bianconeri: Gatti da corner con un colpo di testa trova un super riflesso di Vasquez; Vlahovic a tu per tu col portiere dell’Empoli gli calcia il pallone addosso e non riesce a concretizzare.

Al 95esimo Gyasi ha persino la palla dell’1-0: contropiede condotto insieme a Pellegri, ma il tiro trova le mani di Perin che la mette in angolo. Corner che però non si batte perché l’arbitro fischia la fine e l’Empoli agguanta un altro importante pareggio dopo quello ottenuto col Bologna e la vittoria contro la Roma all’Olimpico.

