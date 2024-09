Allegri è considerato l’uomo giusto per mettere a posto la fase difensiva. Il tecnico ha già dato il suo assenso ad un clamoroso ritorno

Allegri è da tempo in contatto col Milan. Se Fonseca perde il derby, la panchina è sua (Pistocchi)

Scrive il giornalista Maurizio Pistocchi su X:

Dopo la netta sconfitta con il Liverpool, 1:3 con tanti errori in fase difensiva, il futuro di Fonseca è appeso al derby con l’Inter : dovesse arrivare un’altra sconfitta, il destino del tecnico sarebbe segnato. La dirigenza rossonera è da tempo in contatto con Max Allegri, che viene considerato l’uomo giusto per mettere a posto la fase difensiva. Il tecnico ha già dato il suo assenso ad un clamoroso ritorno sulla panchina milanista.

Su Fonseca e la panchina del Milan incombe già l’ombra di Allegri (Tuttosport 26 agosto)

Tuttosport scrive che Fonseca è già in una situazione critica. Un punto contro Torino e Parma e sabato va a Roma contro la Lazio. In caso di risultato negativo, le critiche e il malumore aumenteranno e si comincerà a parlare di esonero anche se apparentemente il tecnico portoghese è blindato dalla società che lo ha fortemente voluto, soprattutto Ibrahimovic che a oggi è l’uomo che prende le decisioni nel Milan.

Scrive Tuttosport:

Se alleni il Milan, se sei all’inizio della tua avventura e l’ambiente è tendenzialmente già contro fin dal momento della scelta del club di assumerti e inizi il campionato con un punto (acciuffato al 95’) in due partite contro una squadra da metà classifica e una neo promossa, è difficile pensare che la tua panchina non inizi già a traballare. È questo il destino di ogni allenatore, è questo quanto rischia di vivere Paulo Fonseca nei prossimi giorni in vista della delicatissima trasferta a Roma di sabato contro la Lazio, un primo vero crocevia dell’annata rossonera. Un risultato negativo renderebbe infuocata la sosta di settembre per l’allenatore portoghese e accenderebbe le voci su possibili successori, una delle quali ha già iniziato a circolare negli ambienti milanesi e torinesi: il profilo sarebbe quello di Massimiliano Allegri. Ovviamente Fonseca oggi non è in discussione, almeno per quanto concerne la società.

