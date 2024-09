Al Milan piace anche Tudor per l’eventuale post-Fonseca (Sportmediaset)

L’ex Lazio è uno dei profili preferiti da Ibrahimovic, anche se l’ex Dortmund Terzic sembra essere in vantaggio.

A pochi giorni dal derby contro l’Inter, il futuro del tecnico del Milan Paulo Fonseca è in bilico. Ieri è arrivata la prima sconfitta in Champions League in casa contro il Liverpool, 3-1 per i Reds.

C’è anche Tudor tra i nomi che potrebbero sostituire Fonseca

Tra i nomi papabili per un possibile sostituto del portoghese c’è Edin Terzic, ex Borussia Dortmund. Ma anche Igor Tudor è in lizza. Sportmediaset scrive a questo proposito:

Uno dei profili preferiti da Zlatan Ibrahimovic è Igor Tudor, che si è lasciato malamente con la Lazio al termine della scorsa stagione.

Tutti colpevoli dell’inizio di stagione del Milan (Gazzetta)

Scrive così la Gazzetta dello Sport a proposito di Milan-Liverpool 1-3 prima partita dei rossoneri nella Champions League extra-large.

Poteva andare peggio, poteva finire tanto a poco. Il Liverpool ha vinto “soltanto” per 3-1, anche perché Salah ha colpito due traverse e perché Maignan, finché è stato in campo, si è esibito in interventi decisivi. Il Milan esce schiantato dalla prima giornata della nuova Champions. Una squadra slegata, inadeguata e monomarcia, con lacune difensive enormi che chiamano in causa il lavoro dell’allenatore, Paulo Fonseca. Troppa leggerezza sulle palle inattive a sfavore – i gol dei centrali difensivi Konaté e Van Dijk sono stati irridenti – e il solito triangolo delle Bermude sulla destra, la fascia horror rossonera: i sei gol presi in campionato sono arrivati da lì e lo stesso due dei tre di ieri sera. Il Liverpool ha dimostrato quanto ingannevole sia stato il 4-0 contro il Venezia e la gente rossonera ha ululato alla luna di San Siro. Non ci sono innocenti in questo Milan, tutti colpevoli, da Cardinale in giù, ma in tali situazioni si può sostituire un uomo solo, l’allenatore. Milan sfarinato e insipido, ci sono già le giuste cause per esonerare Fonseca. Il derby assomiglia all’ultima chiamata. Resurrezione o sprofondo.

ilnapolista © riproduzione riservata