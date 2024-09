Addio a Schillaci, l’eroe delle notti magiche

L’ex di Juve e Inter ed eroe di Italia 90′ era ricoverato nel reparto di pneumologia dell’ospedale civico di Palermo, da tempo era in cura per un tumore al colon. Aveva 59 anni

È morto Totò Schillaci. Aveva 59 anni. L’ex calciatore era ricoverato all’ospedale civico di Palermo. Era ricoverato in condizioni stabili ma nella serata di ieri si sono aggravate improvvisamente. Era ricoverato nel reparto di pneumologia dallo scorso 7 settembre. Le condizioni del 59enne simbolo delle ‘notti magiche’ di Italia ’90, si erano aggravate nel corso delle ultime ore e già nella serata di ieri si parlava di “sensibile peggioramento”.

Con la maglia della nazionale azzurra, indimenticabili i suoi gol con cui aveva infiammato l’Italia per un’estate, quella del mitico Mondiale del 1990: era malato di tumore al colon ed era già stato operato due volte.

La Gazzetta ricorda in breve la sua carriera:

“Totò si mette in luce nel Messina, prima con Scoglio e poi con Zeman. Ed è il tecnico boemo a lanciarlo nel club giallorosso in B mettendolo in condizione di segnare 23 gol. Il risultato? L’attaccante, nel 1989, passa alla Juve. E a Torino, Totò-gol piazza 15 gol in 30 partite contribuendo da protagonista alla vittoria della Coppa Italia e della Coppa Uefa. E grazie a una stagione da top, Azeglio Vicini lo convoca per Italia 90, il Mondiale che si gioca in casa“.

Schillaci ricoverato, la famiglia: “Totò è in condizioni stabili”

Ore di apprensione per Salvatore Schillaci: l’ex attaccante della Juventus e la Nazionale italiana è attualmente ricoverato.

La famiglia ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale, nella sezione storie:

Visto le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e visto le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da un’equipe di medici continuamente di notte e giorno. Forza Totò.

Negli ultimi due anni aveva subito due operazioni a causa di un tumore.

