Lotito minacce di morte “reiterate e aggravate”: «Vogliono farmi vendere la Lazio». Indaga la Digos

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito ha deciso di porre fine alle minacce che lo colpiscono da diversi mesi a queste parte. Tutte minace che riguardano direttamente o indirettamente la Lazio. Lotito ha deciso di presentare denuncia alla Procura di Roma, ora la Digos indaga e analizza i telefonini del presidente laziale. A rivelarlo è lo stesso Lotito a Repubblica.

«Ma quale presidente, ma quale senatore, sei solo un truffatore», «Molti addii, quando il tuo sul necrologio?», «Al tuo funerale prosecco e caviale». Sono solo alcune delle scritte sugli striscioni e sui manifesti che negli ultimi sei mesi compaiono nelle strade di Roma e del Lazio. E non sono gli unici messaggi di morte ricevuti dal patron biancoceleste e parlamentare azzurro, a cui arrivano centinaia di telefonate inquietanti ogni giorno. «Tutte queste pressioni sono riconducibili a chi vorrebbe farmi vendere la società, che ho preso piena di debiti e che ora gode di ottima salute, ma io non mollo», afferma Lotito. E aggiunge: «Mi sembra di essere tornato al 2015, ai tempi di Diabolik. Anche allora inizialmente si parlava di tifosi e poi si è visto che quelli che erano considerati tifosi erano ben altro». Vicende su cui sta indagando la Procura di Roma.

La scorta a Lotito intanto è stata rafforzata

Continua Repubblica:

“L’onorevole ha presentato delle denunce articolate e il sostituto procuratore Pantaleo Polifemo ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti, delegando le indagini alla Digos di Roma, ipotizzando il reato di minacce reiterate aggravate. Gli inquirenti stanno cercando di dare un volto e un nome agli autori delle minacce. A tal fine intendono acquisire i tabulati telefonici del parlamentare. Il senatore ha specificato di «ricevere, tramite contatti telefonici, ormai da diversi mesi, frasi gravemente minacciose da parte di soggetti sconosciuti, il cui contenuto fa riferimento ad argomenti legati alla presidenza della compagine sportiva S.S. Lazio».

La scorta a Lotito intanto è stata rafforzata e gli agenti che lo proteggono indossano costantemente il giubbotto antiproiettile. «In recenti manifestazioni organizzate contro di me i protagonisti delle minacce erano ben visibili. Non credo sia difficile individuarli – aggiunge – e molti mi sembrano essere gli stessi che già si sono resi responsabili di gravi azioni in passato»“.

