Italiano: «Il Napoli va affrontato con grandissimo rispetto. Se mette qualità in campo può lottare per i primi posti»

In conferenza: «Vorranno riscattare la prima sconfitta. Se gli lasci spazio e gli concedi campo iniziano ad esaltarsi e a metterti in difficoltà»

Domani alle 20.45 la prima del Napoli al Maradona, contro il Bologna.

Italiano ha presentato la sfida in conferenza stampa e a proposito degli azzurri ha detto:

«Conta la prestazione di domani, mi rimane l’atteggiamento dei ragazzi alla prima giornata, quello che abbiamo fatto con e senza palla. Domani sarà una gara diversa: andiamo in casa di una squadra forte, che vorrà riscattare la prima sconfitta e vorrà vincere davanti al loro punnlico. Hanno qualità, sono forti. L’anno scorso hanno avuto qualche problemino, ma sono ripartiti con un allenatore nuovo, un progetto nuovo e rimangono sempre per me giocatori di alto livello che se vanno affrontati con la giusta attenzione e umiltà possono essere messi in difficoltà. Se gli lasci spazio e gli concedi campo iniziano ad esaltarsi e fare quello che sanno fare, mettendoti in difficoltà. Analizzato l’avversario e la partita, concentriamoci su quella. Dobbiamo continuare anche noi a mantenere le certezze dell’ultima partita, continuare a mostrare personalità quando abbiamo la palla, in un campo caldo come il Maradona. Siamo in costruzione. Pian pianino aggiungiamo i giocatori».

Italiano: «Bisogna essere aggressivi, dobbiamo limitarli»

Quale può essere l’elemento chiave della partita di domani?

«A livello tattico un po’ ci aiuta il fatto che l’Udinese dal punto di vista del sistema di gioco è simile a quello del Napoli. Difesa a 3, con gli attaccanti che entrano nel campo con i due quinti che fanno gli attaccanti. Abbiamo lavorato con grande attenzione perché se gli lasciamo campo ci troviamo con cinque o sei attaccanti in prima linea. Bisogna lavorare con aggressività, mostrare personalità, limitarli. Affrontiamo una squadra che qualche mese fa ha festeggiato lo scudetto, tanti sono ancora in quella squadra. Vanno affrontati con grandissimo rispetto perché per me è ancora una squadra che se riesce a mettere in campo tutte le qualità, lotterà per i primi posti».

