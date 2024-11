Il Cagliari non ha mollato la pista Gaetano (Gazzetta)

Il ds Bonato è fiducioso di poterlo prendere. Qualora Lapadula dovesse partire, i rossoblù andrebbero forte su Cheddira

Gaetano è stato reintegrato in rosa, ma potrebbe ancora lasciare Napoli. Il Cagliari non lo molla. Qualora Lapadula trovasse l’offerta giusta in Serie B, il club rossoblù punterebbe anche su Cheddira.

Gaetano, i rossoblù fiduciosi di poterlo prendere

Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che scrive:

In chiave acquisti il Cagliari resta attento su Gianluca Gaetano. Il duttile centrocampista offensivo è stato reinserito in rosa dal Napoli, ma il direttore sportivo Nereo Bonato resta vigile e fiducioso per poterlo prendere; il piano B porta a quel Antonín Barák già cercato lo scorso gennaio dal club isolano. Infine, in attacco tutto ruota intorno a Gianluca Lapadula. Se il peruviano trovasse l’offerta giusta in Serie B il Cagliari andrebbe forte su Walid Cheddira, sempre del Napoli.

In attesa che il futuro di Paulo Dybala si delinei, la Roma pensa al suo possibile sostituto. In lista c’è Ngonge, Conte gli avrebbe spiegato di non essere parte predominante del suo progetto.

Il giornalista Alfredo Pedullà scrive sul suo portale:

“Quale futuro per Paulo Dybala? Le sirene dell’Al-Qadsiah devono portare a qualcosa di più incerto, soprattutto per quanto riguarda il cartellino e a prescindere del mega ingaggio (circa 20 milioni a stagione, impegno triennale) che garantirebbero all’attaccante argentino. E poi lo stesso Dybala deve essere convinto, una matassa che in qualche modo deve essere sbrogliata.

Possiamo dire che la Roma sta pensando a un sostituto, magari investirà in altri reparti, ma tra i profili che segue in attacco inseriamo anche il nome di Cyril Ngonge. Quest’ultimo ha avuto un dialogo approfondito con Conte, probabilmente gli è stato spiegato che non ha un ruolo predominante nel suo progetto a Napoli. Su Ngonge non ci sono Fiorentina e Lazio, ha sondato il Bologna ma può trattarsi di un profilo da aggiungere ai vari Boga e Riquelme per l’eventuale eredità di Dybala. Tra l’altro, come dichiarato dallo stesso belga, Ngonge può giocare in tutti i ruoli di attacco e sicuramente cerca riscatto dopo la parentesi poco proficua di Napoli (non soltanto per colpa sua)”.

