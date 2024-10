Psg, pronto l’assalto per Osimhen (Corsport)

Kolo Manie e Gonçalo non convincono Luis Enrique che vorrebbe Victor come sostituto di Mbappé, se proprio non può avere Kvara

Se fino a ieri, si considerava stagnante il mercato di Victor Osimhen, che non aveva ricevuto nessuna offerta degna della sua clausola rescissoria, finalmente il Psg si è risvegliato, scrive oggi il Corriere dello Sport.

“se il tentativo per Khvicha Kvaratskhelia in fin dei conti è andato male, ricevendo il netto no del Napoli, quello per Victor Osimhen può invece far tornare la pace tra Nasser Al Khelaifi e Aurelio De Laurentiis, che non ha nascosto un certo fastidio all’approccio del Psg per il talento georgiano”.

Il Psg su Osimhen

“Il Psg quindi, per Osi e per il Napoli, torna di incredibile attualità, è un’opzione concreta anche per sbloccare la situazione centravanti, aspettando il 17 luglio, giorno in cui si apre il mercato in Arabia Saudita, dove c’è sempre l’Al Ahli interessato al nigeriano”.

Osi sarebbe il sostituto perfetto di Mbappé

“Osimhen sarebbe perfetto nelle idee di Luis Enrique e di Luis Campos, che lo conosce sin da quando Victor era un ragazzino”

Considerando la volontà di cedere Gonçalo Ramos e Kolo Muani,

“Luis Enrique, del resto, ha bisogno di gol, tanti, per rimpiazzare Mbappé. I due centravanti in rosa, Gonçalo Ramos e Kolo Muani, non lo convincono del tutto. A cominciare dal francese, che Lucho vuole mettere alla porta, deluso da una stagione che l’attaccante di Bondy, prelevato per 95 milioni un anno fa dall’Eintracht Francoforte, ha chiuso con la miseria di 8 gol all’attivo”.

ilnapolista © riproduzione riservata