Osimhen ha già un’intesa di massima con il Psg che ora deve accelerare per l’accordo con il Napoli (Gazzetta)

La trattativa sta entrando nella fase più calda. Il Psg lavora per ottenere uno sconto sulla clausola. L’ideale sarebbe chiudere entro mercoledì sera

La trattativa tra il Psg e il Napoli per Osimhen è più viva che mai. Si cerca di trovare la quadra prima del ritiro a Castel di Sangro. Il centravanti nigeriano ha già un’intesa di massima con il Psg, ora tocca alle due società raggiungere un accordo.

La Gazzetta dello Sport scrive:

Oggi si chiude il ritiro di Dimaro Folgarida del Napoli, ma se la squadra usufruirà di tre giorni di riposo, saranno invece giorni intensissimi per il direttore sportivo Giovanni Manna e anche per il presidente Aurelio De Laurentiis: la linea con Parigi si è di nuovo surriscaldata, è arrivato il momento di accelerare per chiudere definitivamente la questione Osimhen. Victor aspetta una chiamata dal suo agente Roberto Calenda per organizzare il trasloco e trasferirsi al Psg, il club perfetto per le esigenze e le ambizioni del Pallone d’oro africano. Osi vuole restare in Europa, vuole giocare la Champions League per confermarsi tra i migliori centravanti al mondo. E Luis Enrique lo aspetta. Ora tocca ai club trovare la quadra per chiudere l’operazione il più in fretta possibile.

Osimhen-Psg, la trattativa entra nella fase più delicata

L’attesa di Osi Una cosa è certa: riuscire a definire il trasferimento di Osimhen entro mercoledì sera aiuterebbe tutti: eviterebbe al nigeriano di partire col Napoli anche per il ritiro di Castel di Sangro, dove ha già vissuto un soggiorno molto movimentato un anno fa, quando il rinnovo non arrivava e le sirene arabe avevano cominciato a fare breccia nella sua testa a suon di rilanci milionari. Osi si è messo a disposizione del Napoli e di Conte, da professionista qual è. Ma è chiaro che adesso vuole definire in fretta il suo futuro.

Ieri non ha partecipato all’amichevole contro il Mantova, per evitare probabilmente ogni possibile rischio e compromettere la sua cessione. La trattativa sta entrando nella fase più delicata: Victor avrebbe già un’intesa di massima col Psg, dove ritroverebbe Campos, il dirigente che lo aveva portato al Lilla e che lo ha fatto esplodere nel grande calcio. Ora, però, tocca al Psg spingere sull’acceleratore: Victor ha una clausola da 130 milioni che il Psg non intende pagare e quindi è cominciato il lavoro diplomatico per arrivare a uno sconto di qualche decina di milioni. De Laurentiis vorrebbe l’intera clausola, ma magari potrebbe accontentarsi anche di qualcosa in meno, sempre dai 100 milioni in su.

ilnapolista © riproduzione riservata