Napoli, c’è interesse per Emre Can. Il Dortmund disposto a trattare per una cifra tra i 10 e i 15 milioni (Bild)

Il centrocampista aveva suscitato l’interesse del Napoli in inverno. Ora Conte vuole fare un tentativo per portarlo in azzurro

Dalla Germania arriva un’indiscrezione sul calciomercato del Napoli. A quanto pare la dirigenza azzurra avrebbe puntato gli occhi su Emre Can, centrocampista tedesco che attualmente è al Borussia Dortmund.

Conte vuole provare a portare Emre Can a Napoli

A lanciare la notizia è la Bild che scrive:

“Dalle vacanze all’Italia passando per gli Europei?

Il capitano del Dortmund Emre Can è stato convocato dall’allenatore della nazionale Julian Nagelsmann poco prima dell’inizio del torneo.

Ha collezionato molti minuti nel torneo. Ha segnato nella vittoria per 5-1 contro la Scozia. Ha anche esordito nella sconfitta ai quarti di finale contro la Spagna (1-2). Questo ha ovviamente impressionato i dirigenti del Napoli. Il club di Serie A ha messo Can nel mirino!

L’internazionale (47 presenze) aveva già suscitato l’interesse del Napoli in inverno. Ora il tecnico Antonio Conte (54 anni) vuole fare un altro tentativo per portare Can (contratto fino al 2026) in Italia”.

Il Dortmund sarebbe disposto a parlare dell’affare per “una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Can conosce il campionato, avendo giocato al fianco della superstar Cristiano Ronaldo (39) nella Juventus dal 2018 al 2020″.

Il Napoli anche su Brescianini

Il Napoli è ancora molto attivo sul mercato dopo l’arrivo di Spinazzola e Rafa Marín e la chiusura in corso con Bungiorno. Secondo il Corriere dello Sport gli azzurri stanno monitorando Marco Brescianini, “classe 2000 del Frosinone che impressionò al Maradona quando la squadra di Di Francesco fermò sul 2-2 il Napoli. Fu instancabile, il mancino nato a Calcinate, nel Bergamasco, ed entrato a 8 anni nelle giovanili del Milan fino a diventare capitano della Primavera, all’epoca allenata da Gattuso. Qualità nei piedi, spiccato senso tattico e pressing asfissiante, fu tra i migliori insieme a Cheddira nella partita dello scorso 14 aprile”.

È chiaro che il Frosinone, retrocesso, ha tutta l’intenzione di vendere il calciatore e farne plusvalenze, considerando che l’anno scorso è stato prelevato dal Milan per soli 200mila euro. Dal canto suo anche il Milan non vede l’ora perché, dopo il primo anno in prestito in B, prima di cederlo al Frosinone si era garantito il 50% della futura rivendita.

