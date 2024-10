Brescianini, Conte ha dato l’ok. Il Frosinone può cederlo per 10 milioni più bonus (Corsport)

Bisognerà poi trovare l’accordo con il giocatore e il suo agente, che è Beppe Riso, lo stesso di Alessandro Buongiorno, con cui Manna negli ultimi giorni s’è incontrato più volte a Milano per portare a Napoli il difensore torinese

Il Napoli è ancora molto attivo sul mercato dopo l’arrivo di Spinazzola e Rafa Marín e la chiusura in corso con Bungiorno. Secondo il Corriere dello Sport gli azzurri stanno monitorando Marco Brescianini, “classe 2000 del Frosinone che impressionò al Maradona quando la squadra di Di Francesco fermò sul 2-2 il Napoli. Fu instancabile, il mancino nato a Calcinate, nel Bergamasco, ed entrato a 8 anni nelle giovanili del Milan fino a diventare capitano della Primavera, all’epoca allenata da Gattuso. Qualità nei piedi, spiccato senso tattico e pressing asfissiante, fu tra i migliori insieme a Cheddira nella partita dello scorso 14 aprile”.

È chiaro che il Frosinone, retrocesso, ha tutta l’intenzione di vendere il calciatore e farne plusvalenze, considerando che l’anno scorso è stato prelevato dal Milan per soli 200mila euro. Dal canto suo anche il Milan non vede l’ora perché, dopo il primo anno in prestito in B, prima di cederlo al Frosinone si era garantito il 50% della futura rivendita.

“La richiesta per il suo cartellino, a oggi, è di 15 milioni, ma l’impressione è che il Frosinone possa accontentarsi anche di qualcosa in meno, 10 più bonus, per chiudere l’affare. In questo caso, bisognerà poi trovare l’accordo con il giocatore e il suo agente, che è Beppe Riso, lo stesso di Alessandro Buongiorno, con cui Manna negli ultimi giorni s’è incontrato più volte a Milano per portare a Napoli il difensore torinese”.

