Lindstrom, il primo esame con Conte non è andato benissimo. Su di lui Lione e Everton

La Gazzetta boccia la prova contro l’Anaune. Era un test per iniziare a capire il suo ruolo nel progetto Conte. Il CorSport riporta di due offerte pervenute al Napoli

Lindstrom è l’osservato speciale di questi giorni di ritiro a Dimaro. Il Napoli, e soprattutto Antonio Conte, stanno capendo se può far parte del progetto oppure monetizzare sulla sua uscita. Il Corriere dello Sport segnala due offerte pervenute al Napoli, una da Lione e una dall’Everton. La Gazzetta, invece, boccia la prova del danese contro l’Anaune.

Per Lindstrom due offerte

Il club azzurro deve sfoltire la rosa, ma sovrane saranno le valutazioni di Conte, in questa prima fase di ritiro a Dimaro il nuovo tecnico è alle prese con una sorta di grande test attitudinale che si concluderà con il bilancio definitivo. E l’elenco degli uomini che secondo i suoi criteri potranno o meno fare parte del progetto. Anche il trequartista danese Lindstrom, ovviamente, è sotto osservazione: è reduce da una stagione tremenda, sia collettivamente sia individualmente considerando che non ha praticamente mai trovato spazio, ma ha qualità e stoffa che il tecnico vuole toccare con mano. Nel frattempo, per lui, sono arrivate due richieste: quella del Lione e quella dell’Everton. Si vedrà.

Contro l’Ananune per lui non è andata benissimo

Sempre su Lindstrom la Gazzetta scrive:

Lindstrom nel ruolo di vice Kvara: ecco, se per molti era un test per prendere confidenza col nuovo allenatore, per il danese era già un piccolo esame. E non è andata benissimo. Dei quattro giocatori che si sono alternati nei due tempi alle spalle della prima punta (primo tempo Simeone, poi Cheddira), Lindstrom è sembrato quello più in difficoltà a livello di movimenti.

ilnapolista © riproduzione riservata