La rinascita di James Rodriguez in Copa America: i suoi assist e i suoi gol portano la Colombia in semifinale

Protagonista assoluto ai quarti di finale contro Panama: gol su rigore e due assist. È a quota cinque assist nel torneo, eguagliato il record di Messi

James Rodriguez sembra essere tornato ai livelli del Mondiale 2014. Allora, a suon di gol e assist conquistò il Real Madrid. Oggi in Copa America sta giocando talmente bene che si parla di un suo ritorno in Europa. Ha portato la sua Colombia in semifinale dopo aver surclassato il Panama 5-0. Ovviamente è lui il protagonista dei quarti con un gol su rigore e due assist.

James Rodriguez potrebbe tornare a calcare i campi europei

Come capitano e leader della sua Colombia, il numero 10 è stato fondamentale nella vittoria su Panama. È a quota 5 assist nel torneo, eguagliando il record di Lionel Messi del 2021. Al momento è quindi il miglior assist man del torneo. A James mancano ancora due partite per battere il record.

Il talento colombiano James Rodríguez potrebbe presto tornare a calcare i campi europei. Secondo diverse indiscrezioni, il centrocampista sarebbe finito nel mirino del Bayer Leverkusen. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di Xavi Alonso.

In semifinale incontrerà l’Uruguay di Bielsa che ha battuto ai rigori il Brasile. Non sarà una partita semplice visto l’intensità fisica degli uruguaiani. Chi vincerà sarà probabilmente la favorita per la vittoria finale. Nell’altra semifinale si sfidano Argentina e Canada.

Lo juventino Douglas Luiz sbaglia il rigore e il Brasile esce in Copa America. Passa l’Uruguay – VIDEO

Il Brasile esce male dalla Copa America. Fuori ai quarti dopo i rigori contro l’Uruguay di Bielsa. Mercoledì la semifinale tra la nazionale uruguagia e la Colombia (che ha vinto 5-0 contro Panama). Decisivo l’errore di Douglas Luiz che è entrato all’81esimo, probabilmente proprio per calciare il rigore (non ci sono supplementari in Copa America) e ha sbagliato. Douglas Luiz, che in Italia è già considerato un incrocio tra Falcao, Gerrard e Dunga, è riserva fissa nel Brasile. È sempre entrato dalla panchina.

