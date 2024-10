Lo juventino Douglas Luiz sbaglia il rigore e il Brasile esce in Copa America. Passa l’Uruguay – VIDEO

Entrato all’81esimo (fa panchina nella Seleçao) e stampa il rigore sul palo. Sbaglia anche Militao. Bielsa eroe dell’Uruguay

Lo juventino Douglas Luiz sbaglia il rigore e il Brasile esce in Copa America. Passa l’Uruguay

Il Brasile esce male dalla Copa America. Fuori ai quarti dopo i rigori contro l’Uruguay di Bielsa. Mercoledì la semifinale tra la nazionale uruguagia e la Colombia (che ha vinto 5-0 contro Panama). Decisivo l’errore di Douglas Luiz che è entrato all’81esimo, probabilmente proprio per calciare il rigore (non ci sono supplementari in Copa America) e ha sbagliato. Douglas Luiz, che in Italia è già considerato un incrocio tra Falcao, Gerrard e Dunga, è riserva fissa nel Brasile. È sempre entrato dalla panchina.

La Nacion scrive di un altro fallimento per il Brasile.

L’unico a salvarsi è “Endrick, rappresenta l’ultima promessa del calcio mondiale“. Il Real Madrid su di lui ci ha visto bene. “Il Brasile sperava di evitare il pericoloso Uruguay di Marcelo Bielsa“. Purtroppo era una speranza vana.

Quella tra Brasile e Uruguay è stata una partita bloccata. “Il primo tempo è stato un calvario. Giocatori inadeguati, si sono studiati a vicenda. Hanno giocato davvero poco. Un colpo di testa di Darwin e un uno contro uno vinto dal portiere Rochet contro Raphina le uniche emozioni. Nel finale di partita l’Uruguay ha mostrato gli artigli nonostante l’inferiorità numerica. Negli ultimi venti minuti l’Urugay ha giocato senza Nández e il Brasile ha provato a sbloccare la partita. Alla fine ha vinto l’Uruguay ai rigori, ma lo ha fatto con uno stile diverso rispetto al suo Dna“.

Il Brasile fuori dalla Copa America, decisivo l’errore dello juventino Douglas Luiz

Ai rigori pesano gli errori di Eder Militao e Douglas Luiz. Il neo juventino è entrato all’81’ proprio per battere i rigori ma il suo tiro si è stampato sul palo. L’Equipe commenta la disfatta verdeoro:

Come ai Mondiali del 2022, contro la Croazia, il Brasile ha nuovamente fallito i calci di rigore. Le parole di un deluso Danilo. «Non è una lotteria, abbiamo lavorato tanto ma non è bastato. Spero che i tifosi abbiano un po’ di pazienza, per i giovani. Non per me, ma per quelli che arrivano come Endrick o Savinho. Siamo in fase di ricostruzione e ci vorrà un po’ di tempo».

