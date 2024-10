Hermoso, il Besiktas prova a soffiarlo al Napoli: offerto un triennale

Lo scrive il portale turco Haberturk. Il difensore ex Atletico Madrid prenderà la sua decisione definitiva questa settimana.

Il Besiktas è alla ricerca di un difensore centrale. Nella lista del club turco, secondo quanto riportato dal portale Haberturk, c’è Mario Hermoso, che è seguito fortemente anche dal Napoli.

Anche il Besiktas è su Hermoso: offerto un triennale al difensore

Mario Hermoso è un nome che stanno inseguendo da molto tempo. Sono in corso le trattative con il calciatore 29enne, che ha ufficialmente lasciato l’Atletico Madrid. Oltre al Besiktas, c’è anche il Napoli; il difensore dovrebbe prendere la sua decisione definitiva questa settimana. Il club turco gli ha offerto un contratto di 3 anni.

Il Napoli vuole evitare l’asta per il difensore

Ne scrive la Gazzetta dello Sport.

Il lungo corteggiamento del Napoli sta facendo breccia nella testa di Mario Hermoso. Una super occasione, da cogliere al volo. Controindicazioni: ingaggio da top del ruolo e le commissioni da garantire ad agenti e intermediari. Ma Hermoso al Napoli è una trattativa che potrebbe concludersi anche in tempi ristretti se Aurelio De Laurentiis decidesse di regalare ad Antonio Conte il primo difensore dell’estate. Il Napoli sarebbe disposto a mettere sul piatto un triennale da 4 milioni l’anno, con opzione per una quarta stagione. Piace a tutti, a Manna, che lo seguiva da tempo, e a Conte. Mancino naturale, bravo nel palleggio, può sostituirsi al playmaker nell’avvio dell’azione anche giocando da braccetto sinistro dei tre di difesa. Hermoso sa marcare, ha esperienza internazionale e personalità. E Mario di recente ha aperto alla pista azzurra con entusiasmo. La sensazione, quindi, è che basterebbe accelerare l’intesa con gli agenti per chiudere e non rischiare di finire al centro di un’asta

