Hermoso, al Napoli basterebbe accelerare l’intesa con gli agenti per chiudere ed evitare un’asta (Gazzetta)

Il Napoli continua la sua ricerca per il nuovo leader difensivo. Mentre si continua a lavorare per Buongiorno, Conte e Manna lavorano alla chiusura di Hermoso, difensore centrale in scadenza con l’Atletico Madrid. Il giocatore ha aperto al trasferimento, al Napoli resta da convincere agenti e intermediari. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Il corteggiamento del Napoli sta facendo breccia su Hermoso

Scrive il quotidiano:

“Il lungo corteggiamento del Napoli sta facendo breccia nella testa di Mario Hermoso. Una super occasione, da cogliere al volo. Controindicazioni: ingaggio da top del ruolo e le commissioni da garantire ad agenti e intermediari. Ma Hermoso al Napoli è una trattativa che potrebbe concludersi anche in tempi ristretti se Aurelio De Laurentiis decidesse di regalare ad Antonio Conte il primo difensore dell’estate. Il Napoli sarebbe disposto a mettere sul piatto un triennale da 4 milioni l’anno, con opzione per una quarta stagione. Piace a tutti, a Manna, che lo seguiva da tempo, e a Conte. Mancino naturale, bravo nel palleggio, può sostituirsi al playmaker nell’avvio dell’azione anche giocando da braccetto sinistro dei tre di difesa. Hermoso sa marcare, ha esperienza internazionale e personalitàE Mario di recente ha aperto alla pista azzurra con entusiasmo. La sensazione, quindi, è che basterebbe accelerare l’intesa con gli agenti per chiudere e non rischiare di finire al centro di un’asta”.

Napoli, c’è ottimismo: triennale con un ritocco verso l’altro dello stipendio (Giordano)

Aggiornamenti sul Napoli e la trattativa che porta al difensore dell’Atletico Madrid (in scadenza di contratto) Mario Hermoso. Secondo Giordana ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e l’agente del giocatore. Filtra ottimismo circa la possibilità di chiusura dell’affare, c’è la disponibilità delle parti a venirsi incontro sia sul lato economico che sull’aspetto meramente tattico-sportivo. Scrive Giordano su X:

“Aggiornamento Napoli. Nuovi contatti tra Inaki Espizua ed il club azzurro per Mario Hermoso. L’agente è un grande estimatore del progetto targato Conte, ribadendo al suo assistito che la titolarità come braccetto mancino nella difesa a 3. Nella giornata di oggi filtra ottimismo per il closing della trattativa, con un possibile ritocco verso l’alto delle cifre percepite dal centrale che compirà 29 anni il prossimo 18 giugno. Confermata la potenziale durata del contratto: 3 + 1 di opzione”.

