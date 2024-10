Hanno sparato a Donald Trump, è stato colpito a un orecchio. Ucciso l’attentatore

È accaduto a un suo raduno a Butler, Pennsylvania. Ucciso il presunto attentatore, il Nyt: “Le autorità federali hanno identificato l’uomo, un ventenne di Bethel Park”

Questa notte Donald Trump, candidato presidente degli Usa, ha subito un attentato durante un comizio in Pennsylvania. Ucciso l’attentatore, un ragazzo di 20 anni. Secondo il Nyt, si tratta di Thomas Matthew Crooks. L’attentatore avrebbe sparato dal tetto di un edificio a poca distanza dal palco con un fucile piuttosto ingombrante. Dubbi sui protocolli di sicurezza.

Hanno sparato a Donald Trump

Scrive il New York Times:

L’ex presidente Donald J. Trump è stato scortato fuori dal palco da agenti dei servizi segreti a pochi minuti dall’inizio del suo raduno di sabato a Butler, Pennsylvania.

Sono stati uditi dei rumori di arma da fuoco anche se – precisa il Nyt – la fonte esatta dei rumori non era chiara, ma l’orecchio di Trump sembrava sanguinare mentre veniva portato giù dal palco.

Un portavoce di Trump, Steven Cheung, ha detto in una dichiarazione che l’ex presidente sta “bene e sarà curato in una struttura medica locale”.

Un portavoce dei Servizi segreti, Anthony Guglielmi, ha detto in una dichiarazione che il signor Trump “è al sicuro” dopo “un incidente che si è verificato” al suo raduno in Pennsylvania. Non ha fornito ulteriori dettagli.

Trump aveva mostrato ai sostenitori una tabella con i numeri sui valichi di frontiera, tabella che il suo staff ha posizionato sugli schermi sopra il palco. In quel momento sono stati uditi quel che sembrava fossero spari.

L’ex presidente si è rapidamente abbassato, i rumore provenivano dalle gradinate a sinistra. Il fumo si è alzato da quella sezione delle gradinate.

Mentre i membri della folla iniziavano a urlare, Trump è stato circondato dagli agenti dei servizi segreti. I funzionari hanno gridato alla folla di abbassarsi e hanno sbattuto i membri dei media fuori dall’area stampa dove stavano guardando il discorso di Trump.

Dopo una breve pausa, Trump si è alzato, circondato da un gruppo di membri dei Servizi Segreti. Ha mostrato il pugno alla folla, e poi è stato portato fuori dal palco.

I funzionari di polizia hanno iniziato a isolare l’area con il nastro della scena del crimine mentre i partecipanti alla manifestazione hanno iniziato a sgomberare, e il sangue era visibile sulle gradinate.

Coloro che partecipano ai raduni della campagna di Trump sono soggetti a controlli di sicurezza. Sono tenuti ad entrare attraverso i metal detector e le loro borse e i loro beni vengono controllati per verificare sia l’eventuale presenza di armi sia di e un gran numero di oggetti vietati.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024

L’attentatore “neutralizzato” dagli agenti di sicurezza

Lo scrive il New York Times:

Le autorità federali hanno identificato l’uomo armato che, secondo loro, ha tentato di assassinare l’ex presidente Donald J. Trump.

L’uomo armato che sabato ha tentato di assassinare l’ex presidente Donald J. Trump durante un comizio in Pennsylvania è stato identificato dall’Fbi come Thomas Matthew Crooks, un ventenne di Bethel Park, Pennsylvania, ma le autorità non hanno rilasciato ulteriori informazioni su di lui. “Questa rimane un’indagine attiva e in corso”, ha affermato l’Fbi in una dichiarazione rilasciata domenica mattina.

L’uomo armato non aveva precedenti penali registrati nei registri pubblici dei tribunali della Pennsylvania e i funzionari hanno affermato di non aver identificato un movente.

